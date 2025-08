OL, Real Madrid Mercato : Mariano Diaz a enfin trouvé son nouveau club !

Sans club depuis un an, l’ancien attaquant de l’OL et du Real Madrid va rebondir en Liga.

La carrière de Mariano Diaz était à l’arrêt depuis son départ du FC Séville à l’issue d’ une saison 2023-24 compliquée pour l’ancien joueur de l’OL et du Real Madrid avec seulement 13 apparitions pour 0 but et 1 passe décisive. Mais après une année au chômage, l’attaquant ra prendre le fil de sa carrière.

Direction Alaves

Mariano Diaz, qui avait fait son retour en sélection dominicaine le 26 mars dernier contre Porto Rico (2-0), inscrivant même un but, s’entraînait depuis plusieurs semaines au Pays basque au sein du Deportivo Alavés. Et à 32 ans, selon Marca, le Deportivo Alavés va lui faire signer un contrat de deux ans. Le coach Eduardo Coudet a été convaincu. Il compte sur Mariano pour remplacer l’attaquant Joaquin Panichelli qui est parti à Strasbourg pour 16,5 millions d’euros, et Kike Garcia qui a signé à l’Espanyol de Barcelone.