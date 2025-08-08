Revue de presse : Strasbourg va encore frapper fort, le LOSC aussi !
Revue de presse : Strasbourg va encore frapper fort, le LOSC aussi !

Le défenseur central davois Lucas Hogsberg va signer avec le RC Strasbourg.
Raphaël Nouet
8 août 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : Hogsberg (Nordsjaelland) en approche

Selon le média danois Bold, le RC Strasbourg et le FC Nordsjaelland seraient parvenus à un accord pour le transfert de Lucas Hogsberg moyennant 15 M€, hors bonus. Ce défenseur central de 19 ans est déjà international danois (2 sélections).

AJ Auxerre : Ayé file au Servette Genève

L’AJ Auxerre et le Servette de Genève sont parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant Florian Ayé (28 ans). Celui-ci, rarement titulaire, avait disputé 26 rencontres au total, inscrivant 2 buts. Il n’entrait plus dans les plans de Christophe Pélissier.

FC Lorient : un gardien suisse en approche

Hier soir, l’insider Mohamed Toubache-Ter a relayé une information annonçant l’arrivée du gardien suisse David von Ballmoos (30 ans) chez les Merlus : « David von Ballmoos ferait un bien fou à Lorient… ça serait cool d’avoir ce gardien en Ligue 1. PS: ce n’est pas une info ». Von Ballmoos est sous contrat jusqu’en 2027 avec les Young Boys de Berne. Sa cote est de 600.000€, selon Transfermarkt.

LOSC : Diakité vers un départ, Velho pour succéder à Chevalier ?

À la recherche d’un n° 1, le LOSC suit le Portugais Ricardo Velho (26 ans), sous contrat avec Farense jusqu’en 2028. Relégué en Deuxième Division, alors que le meilleur gardien de la saison 2023-2024 du Championnat portugais a raté la fin de saison pour une blessure à un genou, le club de Faro voudrait obtenir 5 M€ pour lâcher celui qui a été appelé pour la première fois avec la Seleçao en octobre dernier. Selon L’Équipe, Lille doit composer avec la concurrence de Brest et du Celta Vigo sur ce dossier. Au rayon des départs, Le Petit Lillois croit savoir que Bafodé Diakité n’a jamais semblé aussi proche d’un départ vers Bournemouth.

