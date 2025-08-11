PSG Mercato : Campos a flashé sur un prodige danois 
OM Mercato : après Rennes, un autre rival de L1 prêt à bondir sur Jonathan Rowe ?

Jonathan Rowe (OM)
Bastien Aubert
11 août 2025

Le dossier Jonathan Rowe (OM, 22 ans), récemment abandonné par le Stade Rennais, pourrait rebondir avec l’arrivée surprise d’un nouveau prétendant de Ligue 1 : le LOSC. 

🟥 Rumeur

Alors que le Stade Rennais a récemment fait savoir qu’il renonçait à recruter Jonathan Rowe, les raisons sont claires : le coût élevé du joueur et ses propres envies ont refroidi les Bretons. Selon Ouest-France, le dossier Rowe est donc officiellement clos du côté du SRFC, qui préfère se concentrer sur d’autres pistes plus abordables et réalisables.

Mais dans ce mercato parfois imprévisible, un nouveau prétendant pourrait bien relancer la course à l’ailier anglais de l’OM. Le LOSC, sous la houlette d’Olivier Létang, pourrait s’intéresser de très près à Rowe. 

« Attention à Lille, car si le python veut… »

Marwan Belkacem, insider réputé, a lancé un avertissement : « Attention à Lille, car si le python veut… » Une allusion claire à la détermination de Létang et à la capacité du LOSC à frapper fort sur le marché des transferts.

Pour l’OM, qui réclame au moins 20 millions d’euros pour son ailier anglais, cette concurrence nouvelle pourrait aussi faire grimper les enchères. Le feuilleton Rowe, loin d’être terminé, pourrait encore réserver quelques surprises avant la fin du mercato.

« Le coup d’œil de But FC »

« S’il ne s’agit pas d’une piste réelle à l’instant T, le LOSC pourrait bien venir tâter le terrain à l’OM au sujet de Jonathan Rowe : Olivier Létang entretient des rapports cordiaux avec Pablo Longoria et devrait récolter encore des liquidités avec des départs juteux en vue. »

LOSC Mercato OM Stade Rennais
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

