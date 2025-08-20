ASSE Mercato : une option folle se détache pour Pierre Ekwah 
OL Mercato : coups de tonnerre pour l’avenir de Matic et de Fofana ! 

Malick Fofana lors d'un match amical de l'OL cet été.
Bastien Aubert
20 août 2025

Alors que le mercato bat son plein, deux dossiers brûlants viennent de connaître un tournant majeur à l’OL : Nemanja Matic, libre de tout contrat, est plus que jamais sur le départ, tandis que Malick Fofana pourrait finalement rester entre Rhône et Saône.

🟥 Rumeur

Le premier rebondissement à l’OL concerne Nemanja Matic. Le milieu serbe, qui vient tout juste de rompre son aventure lyonnaise, a été aperçu à Milan en compagnie de ses agents. Selon Sky Italia, il y a rencontré Fabio Grosso, entraîneur de Sassuolo, et Giovanni Carnevali, le PDG du club. Une entrevue décrite comme « positive », durant laquelle Matic a exprimé son envie de rejoindre un projet axé sur la jeunesse, où son expérience pourrait servir de guide et de référence dans le vestiaire.

À ce stade, rien n’est signé. Aucun accord financier n’a encore été trouvé avec Sassuolo, et d’autres clubs surveillent le dossier. Mais l’ombre du joueur de 36 ans plane désormais au-dessus de la Serie A, championnat qu’il connaît bien et où son profil pourrait faire des ravages. Libre de s’engager où il veut, Matic pourrait sceller son avenir dans les prochains jours.

Chiesa éloigne Fofana de Liverpool

Le deuxième coup de théâtre vient d’Angleterre. Selon Sacha Tavolieri, Federico Chiesa, un temps annoncé sur le départ de Liverpool, devrait finalement rester chez les Reds cette saison. Une décision lourde de conséquences pour l’Olympique Lyonnais, car le club anglais suivait de près Malick Fofana pour renforcer son secteur offensif. Avec Chiesa maintenu, la piste menant l’ailier belge à Anfield s’éloigne.

Et pour les supporters lyonnais, c’est une excellente nouvelle. Arrivé à l’hiver 2024 pour 17 millions d’euros, Fofana s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous du public. Sa percussion, son insouciance et sa capacité à débloquer des situations fermées en font une arme précieuse dans l’effectif de Pierre Sage. Le voir rester plus longtemps à Lyon serait un signal fort envoyé au projet en pleine reconstruction.

