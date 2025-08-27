OM Mercato : coup d’accélérateur pour Ceballos, disponible contre l’OL ? 

Le dossier Dani Ceballos (29 ans) pourrait connaître un tournant décisif très prochainement : le Real Madrid souhaite finaliser le transfert de son milieu espagnol vers l’Olympique de Marseille avant ce week-end.

🟥 Rumeur

Dani Ceballos toujours plus proche de l’OM ? Depuis plusieurs jours, les dirigeants marseillais travaillent sur un prêt avec option d’achat, mais la rapidité de la transaction dépend également de la volonté du Real Madrid de conclure l’opération rapidement.

Le timing est serré : le week-end marque la fin des derniers préparatifs pour les clubs européens avant la reprise des compétitions, et le journaliste Ramon Alvarez de Mon affirme que le Real Madrid semble vouloir trancher pour éviter toute prolongation incertaine du feuilleton. De son côté, l’OM reste attentif et prêt à finaliser l’accord si les conditions financières et contractuelles sont validées.

Pour les supporters marseillais, une officialisation avant le week-end serait un signal fort : Ceballos pourrait rapidement intégrer le groupe de Roberto De Zerbi et pourquoi pas prendre part à l’Olympico dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1 (20h45). On n’en est pas encore là.