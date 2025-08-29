Mercato OL : Aston Villa accélère sur Georges Mikautadze !
Mercato OL : Aston Villa accélère sur Georges Mikautadze !

Louis Chrestian
29 août 2025

Après un été mouvementé du côté de l’Olympique Lyonnais, le dossier Georges Mikautadze est en train de prendre un tournant décisif. L’attaquant géorgien, déjà très courtisé, pourrait bien quitter le Rhône plus vite que prévu.

Aston Villa passe à l’action

Selon les dernières informations, Aston Villa a entamé des discussions concrètes avec l’OL pour s’attacher les services de Mikautadze. Une première offre, estimée à environ 25 millions d’euros, a déjà été formulée. Si elle reste en dessous des attentes lyonnaises, elle confirme l’intérêt sérieux du club anglais, prêt à miser sur le buteur de 24 ans.

Mikautadze séduit par le projet anglais

De son côté, Georges Mikautadze a déjà donné son accord pour rejoindre Aston Villa. Le projet sportif, associé à la compétitivité de la Premier League, séduit l’international géorgien. Il serait donc désormais question de trouver un terrain d’entente entre les deux clubs pour finaliser le transfert.

Une perte de taille pour l’OL ?

Auteur d’une saison remarquée avec le FC Metz avant son arrivée à Lyon, Mikautadze a rapidement conquis les supporters par sa combativité et son sens du but. Son départ représenterait un vrai coup dur pour l’OL, surtout dans un contexte où le club, co-leader après deux journées de Ligue 1, semblait retrouver un certain élan sportif.

La suite des négociations

Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours. L’OL, en difficulté financière, pourrait difficilement refuser une offre supérieure à 30 millions d’euros. Mais la question demeure : Lyon peut-il se permettre de perdre son avant-centre titulaire dès la fin août, alors que la saison vient à peine de commencer ?

