FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter l’AJ Auxerre

Voici les compos officielles du match entre le FC Nantes et l’AJ Auxerre pour la 3e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le FC Nantes reçoit l’AJ Auxerre dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Castro et Christophe Pélissier. Coup d’envoi à 19h au stade de la Beaujoure.

Les compos officielles

FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Coquelin (cap), Lepenant, Hong – Benhattab, Mohamed, Guirassy.

AJ Auxerre : De Percin – Senaya, Sierralta, Akpa, Mensah – Casimir, Danois, Owusu (cap), Osman – Namaso, Sinayoko.