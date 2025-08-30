FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter l’AJ Auxerre
William Tertrin
30 août 2025
Voici les compos officielles du match entre le FC Nantes et l’AJ Auxerre pour la 3e journée de Ligue 1.
Ce samedi, le FC Nantes reçoit l’AJ Auxerre dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Castro et Christophe Pélissier. Coup d’envoi à 19h au stade de la Beaujoure.
Les compos officielles
FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Coquelin (cap), Lepenant, Hong – Benhattab, Mohamed, Guirassy.
AJ Auxerre : De Percin – Senaya, Sierralta, Akpa, Mensah – Casimir, Danois, Owusu (cap), Osman – Namaso, Sinayoko.