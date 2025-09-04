Les infos du jour : le départ de Balerdi déjà programmé à l’OM, une nouvelle recrue à l’ASSE, les promesses de Mbappé et l’annonce d’Aulas

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 4 septembre 2025.

La grosse info : Balerdi, ça sent le sapin !

Le début de saison de Leonardo Balerdi pourrait lui coûter cher. Selon La Tribune Olympienne, plusieurs clubs de prestige se sont déjà positionnés sur le dossier, parmi lesquels la Juventus… mais aussi l’Atlético de Madrid.

OM Mercato : un autre cador que la Juve a tenté Balerdi, son départ déjà programmé !

OM : une légende du club vole au secours de Balerdi

OM Mercato : Romain Molina fait d’énormes révélations sur le couac Ordoñez

OM Mercato : Pavard a refusé du lourd et affiche déjà un comportement douteux !

OM : après Rowe – Rabiot, une nouvelle altercation passée sous silence !

OM : Frédéric Antonetti glisse un énorme tacle à Marcelo Bielsa

OM, Stade Rennais Mercato : nouveau défi pour Jorge Sampaoli

Mais aussi…

Equipe de France : Kylian Mbappé veut faire le plus beau des cadeaux à Didier Deschamps

ASSE Mercato : les Verts officialisent une nouvelle recrue !

ASSE Mercato : un dernier coup de folie après la fermeture du marché ?

ASSE Mercato : le faux départ de Stassin fait déjà des étincelles

OL : Jean-Michel Aulas officialise son nouveau challenge XXL !

OL Mercato : un nouveau géant européen fonce déjà sur Malick Fofana en janvier

OL Mercato : Lyon renfloue ses caisses avec un nouveau départ !

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

PSG Mercato : Paris déjà prêt à relancer Akliouche !

PSG Mercato : alerte rouge, Fabian Ruiz fonce vers Madrid !

PSG : Luis Enrique sacrifie un historique en Ligue des Champions, départ imminent !

FC Nantes Mercato : Abline a snobé l’OM et le Stade Rennais, la vérité éclate !

FC Nantes Mercato : les Kita ont déjà un transfert à 25 M€ en vue !

FC Nantes : un nouvel international chez les Canaris !

RC Lens Mercato : Sinayoko finalement sang et or ?

Revue de presse : Romain Molina balance du très lourd sur le mercato du Stade Rennais

Ligue des Champions 2025/2026 : Harit, Chiesa, Gabriel Jesus, Kimpembe, Tel… la liste des grands absents

FC Barcelone : Flick enrage après ses joueurs, le vestiaire prêt à imploser !

Revue de presse espagnole : blessure, tensions… la crise couve au FC Barcelone !