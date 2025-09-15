Stade Rennais – OL : Lyon en remet une couche électrique sur la polémique arbitrale !

Le match entre Rennes et Lyon, disputé dans une ambiance électrique, a basculé dans la controverse dès la 17e minute. Les débats ne se sont pas arrêtés à la lourde défaite des Lyonnais (3-1). Une faute d’Anthony Rouault sur Khalis Merah, non sanctionnée, a enflammé la toile et laissé un goût amer dans le camp rhodanien.

Un geste contesté qui a échappé à la VAR

Alors que le score était encore vierge, Khalis Merah, 18 ans, s’est fait écraser le pied par une semelle appuyée d’Anthony Rouault, le défenseur central rennais, à la lutte au milieu de terrain. L’arbitre du match n’a pas bronché, et surtout, aucune alerte de la vidéo n’est venue corriger l’oubli.

La VAR, pourtant réputée pour repérer ce genre d’intervention, est restée mystérieusement silencieuse. Ce manque de réaction a immédiatement provoqué frustration et interrogations chez les visiteurs, qui voyaient là un tournant du match, escamoté sous les projecteurs.

Ce fait de jeu a laissé tout le clan lyonnais pantois, alors que la rencontre glissait irrémédiablement en faveur des Rennais, plus tranchants dans le dernier quart d’heure.

L’ironie de l’OL secoue les réseaux sociaux

Plutôt que de s’apitoyer après la rencontre, l’Olympique Lyonnais a choisi l’ironie sur X (ex-Twitter). “Trop d’électricité sur le terrain, surtension qui a apparemment coupé les écrans du VAR…” Voilà comment le compte officiel a commenté la séquence, vidéo à l’appui.

La sortie n’est pas passée inaperçue. Ce trait d’humour aigre-doux a immédiatement généré des partages massifs, les supporters lyonnais reprenant en boucle ce tacle envers l’arbitrage du soir. Le message, incisif mais bien senti, s’est propagé comme une traînée de poudre sur les réseaux.

L’ironie de l’OL perçue comme une pique envers l’arbitrage

La vidéo de la faute massivement relayée

La polémique relancée autour de l’efficacité du dispositif VAR

Face à cette agitation numérique, les débats autour de la fiabilité de l’assistance vidéo n’ont fait que s’enflammer, amplifiant la frustration déjà bien installée dans les rangs rhodaniens.

Les réactions côté lyonnais

Victime directe de la faute, Khalis Merah a choisi la discrétion teintée d’ironie sur Instagram. Un simple emoji “circonspect” en story a suffi pour traduire son incompréhension, tout en surfant sur la vague de l’indignation.

Au sein du groupe, la frustration est palpable : jeunes et cadres partagent le sentiment d’avoir été lésés dans un match déjà difficile à digérer. De quoi alimenter le débat récurrent sur l’arbitrage en Ligue 1, régulièrement pointé du doigt cette saison.

Le climat reste tendu dans les travées du club rhodanien, où chacun attend des explications. L’affaire, loin d’être refermée, relance la réflexion autour des attentes placées dans la VAR et de la justice sur les terrains français.

Pour retrouver un état d’esprit conquérant, il faudra tourner la page rapidement. Mais une chose est sûre : le troll de l’OL restera dans les annales de la communication digitale, là où le score du match et la polémique arbitrale continuent de faire parler.