Le conseil d’administration de la LFP, qui s’est tenu ce lundi, a été assez agité. Notamment parce que le président du FC Nantes, Waldemar Kita, s’en est pris à Pablo Longoria (OM).

Décidément, aucune réunion de la Ligue ne peut se dérouler sans altercation… Ce lundi, un conseil d’administration s’est tenu à Paris. Et selon RMC, le ton est monté entre Waldemar Kita et Pablo Longoria. Le président du FC Nantes a reproché à son homologue phocéen, vice-président de la LFP et principal opposant à Vincent Labrune, sa sortie contre la Ligue 1 au printemps lors d’une défaite à Auxerre (0-3). Longoria avait alors parlé de « corruption » et de « championnat de m… » !

« Tu n’as pas honte, qui es-tu pour dire ça ? »

Selon RMC, Kita aurait lancé à Longoria : « Tu n’as pas honte, qui es-tu pour dire ça ? ». Il aurait poursuivi : « Quand on crache sur le pays, ce n’est pas possible et c’est un Polonais qui te parle ». Les autres participants à cette réunion ont trouvé le Nantais très offensif à l’égard du Marseillais, dont on ne sait pas ce qu’il a répondu. On se rappelle que Waldemar Kita avait déjà allumé Pablo Longoria lorsqu’une rumeur sur un intérêt de l’OM pour Matthis Abline avait fuité au début de l’été…

Cette sortie prouve en tout cas que le président de la LFP, Vincent Labrune, contesté par Pablo Longoria et Joseph Oughourlian (RC Lens), compte encore de sérieux soutiens parmi les patrons de clubs, contrairement à ce qu’a pu avancer Frank McCourt dans son entretien au Figaro.