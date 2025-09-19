Voici la compo probable de l’OL pour affronter Angers SCO ce vendredi soir.

Ce vendredi, pour ouvrir la 5e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Angers SCO au Groupama Stadium. Un match symbolique, étant donné qu’il signe le grand retour du coach Paulo Fonseca dans le vestiaire lyonnais, plusieurs mois après sa suspension. Il devra néanmoins continuer à suivre le match depuis les tribunes, avec un retour prévu au bord du terrain face à Lorient début décembre.

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca va donc offrir sa première à Dominik Greif dans les buts, Rémy Descamps étant blessé. Selon L’Équipe, la défense pourrait être composée de Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et de Tagliafico pour sa première titularisation cette saison. Au milieu de terrain, on devrait retrouver Tolisso, Tessmann et Merah en pointe haute, tandis que Karabec, Fofana et Satriano sont attendus pour animer l’attaque. Il s’agirait là aussi d’une première titularisation pour le transfuge du RC Lens.

Les compos probables

OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann, Tolisso (cap) – Karabec, Merah, Fofana – Satriano.

Angers SCO : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla (cap), Belkhdim – Raolisoa, Mouton, Kalumba – Peter.