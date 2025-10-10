Stassin retenu de force par l’ASSE ! Il balance tout sur les offres refusées !
l’OL et Strasbourg font le forcing pour Fabio Carvalho

l'OL et Strasbourg font le forcing pour Fabio Carvalho
Louis Chrestian
10 octobre 2025

Le mercato s’anime autour de Fabio Carvalho. Le milieu portugais de Brentford est plus surveillé que jamais : Strasbourg mène une offensive de longue date, mais l’OL accélère sur le dossier alors que Stuttgart s’invite dans la danse. À l’heure où le joueur peine à s’imposer en Premier League, chaque prétendant tente de dégainer l’argument décisif.

Un dossier déjà ancien entre Strasbourg et Carvalho

Ce n’est pas une histoire nouvelle entre le RCSA et Fabio Carvalho. Dès le précédent hiver, Strasbourg avait tenté d’attirer l’ex-joueur formé à Fulham, en sollicitant un prêt. Proche du staff alsacien, Carvalho avait été une cible de choix pour Liam Rosenior, connaisseur du joueur depuis leur expérience commune à Hull City. Mais l’ambition strasbourgeoise avait vite été contrariée : le board de Brentford n’avait laissé aucune ouverture, repoussant l’offre hexagonale (RC Strasbourg refuse une offre de prêt pour Fabio Carvalho).

Qu’à cela ne tienne : Strasbourg revient à la charge cette saison. La dynamique du club alsacien, bien placé en championnat, incite le staff à relancer le dossier du milieu offensif, en quête de créativité et d’options devant.

Lyon entre en scène, Stuttgart aussi

Dernier acteur en date, l’Olympique Lyonnais s’est replacé dans la course pour Fabio Carvalho. Après un été agité et une politique de recrutement qui cible la possibilité de renforcer le secteur offensif avec des éléments aguerris de Premier League, l’OL mise sur un atout technique capable de dynamiser ses attaques.

L’intérêt lyonnais intervient alors que Stuttgart, quatrième de Bundesliga, surveille également la situation au plus près. Les Allemands s’installent comme des concurrents crédibles, capables d’attirer Carvalho sur le continent en cas de feu vert de Brentford.

  • Strasbourg : suivi continu et connaissance du joueur
  • OL : recherche d’un profil technique et expérimenté au haut niveau
  • Stuttgart : cap sur le potentiel de développement et un temps de jeu élargi

La situation de Fabio Carvalho à Brentford

Arrivé à Brentford en 2024 pour près de 24 M€, Fabio Carvalho, 22 ans, s’est rapidement confronté à la concurrence directe de Mikkel Damsgaard. Son début de saison 2025/2026 se révèle frustrant : 5 matches de Premier League (96 minutes, 1 but), très peu de titularisations (14,3 %) et une influence relative dans une équipe mal en point au classement.

Face à cette situation délicate, l’entraîneur Keith Andrews a maintenu publiquement sa confiance dans le Portugais, misant sur la patience et la qualité du lien humain. L’actuel contrat, signé jusqu’en 2029, ferme toutefois la porte à un départ facile et donne tout son poids à la volonté du club londonien, qui devra trancher face à des sollicitations toujours plus pressantes.

Quels scénarios possibles pour le milieu portugais ?

Le futur de Carvalho oscille entre des contextes aussi variés qu’ouverts. Malgré une valeur marchande en légère baisse (estimée aujourd’hui à 14 M€), l’ancien de Liverpool continue de susciter la convoitise preuve d’un potentiel unanimement reconnu dans le paysage européen.

Chaque club avance ses propres arguments : Strasbourg dispose d’un staff qui connaît ses atouts et croit en son intégration rapide ; Lyon offre l’exposition et la promesse d’un projet ambitieux pour relancer sa carrière. Stuttgart, enfin, cible une intégration immédiate et un championnat allemand réputé pour sa confiance envers les jeunes talents.

Techniquement fin, capable de se projeter vers l’avant et d’apporter le danger, Fabio Carvalho reste un profil recherché. Le mercato d’hiver, encore en préparation, pourrait bien s’enflammer autour de son nom.

Mercato
#RUMEURS#TRANSFERTS

