Pas une minute jouée à l’OL qu’Hateboer se fait déjà massacrer par Ménès !

Prêté par le Stade Rennais à l’OL, même si ce n’est pas encore officiel, Hans Hateboer s’est fait méchamment critiqué par Pierre Ménès.

Pierre Ménès a une façon bien à lui de souhaiter la bienvenue à un joueur dans son nouveau club ! Sur X, le journaliste a réagi ainsi à l’accord entre le Stade Rennais et l’OL pour le prêt de Hans Hateboer : « J’aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. Ils ont jamais regardé les matchs de Rennes, les dirigeants de l’OL ? ».

Un jugement dur mais très caractéristique de Pierre Ménès. Hans Hateboer n’a disputé que 21 minutes cette saison, lors du derby contre Nantes (2-2), car Habib Beye lui a préféré Przemyslaw Frankowski. Et la saison dernière, il n’a certes pas été bon, mais comme toute l’équipe, sous les règnes de Julien Stéphan puis Jorge Sampaoli. Avant cela, il avait beaucoup joué avec l’Atalanta Bergame de Gasperini, ce qui est une référence.

L’OL ayant des moyens très limités pour renforcer son effectif, il a fait le pari de l’expérience pour doubler poste de latéral droit. Difficile d’espérer mieux quand la DNCG traîne dans les parages…