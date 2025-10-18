OM – Le Havre : le onze de De Zerbi pour aller chercher la 1ère place !

En cas de succès sur Le Havre, ce soir, l’OM pourrait être leader de la Ligue 1. Voici le onze choisi par Roberto De Zerbi pour mener à bien cette mission.

Fort de ses quatre victoires consécutives, dont trois en championnat (1-0 contre le PSG, 2-1 à Strasbourg et 3-0 à Metz), l’OM accueille Le Havre, ce soir, avec un moral au zénith. Surtout qu’en cas de succès, les Phocéens s’empareront de la tête du championnat après le nul, hier, entre Paris et les Alsaciens (3-3). Une opportunité à ne pas manquer face à des Havrais mal-classés et déjà battus deux fois en 2025 (5-1 au Vélodrome début janvier, 3-1 au stade Océane en mai pour valider la qualification en Champions League). Voici le onze retenu par Roberto De Zerbi pour mener à bien cette opération.

OM : De Lange – Pavard, Balerdi, Aguer, Palmieri – O’Riley, Hojbjerg – Greenwood, Gomes, Paixao – Aubameyang.