Jeudi, le LOSC affrontera le PAOK Salonique, leader du championnat de Grèce, pour le compte de la 3e journée d’Europa League. Pour Bruno Genesio, il faudra mettre les mêmes ingrédients qu’à Nantes.

Ce mercredi, Bruno Genesio était en conférence de presse avant la 3e journée d’Europa League, qui verra son équipe opposée au PAOK Salonique. Après des victoires sur Braan Bergen (2-1) et à Rome (1-0), les Dogues vont réussir la passe de trois face au leader du championnat grec ? Pour leur entraîneur, ce serait un formidable pas en avant vers la qualification. Mais, pour cela, il faudra mettre les mêmes ingrédients qu’à Nantes (2-0) dimanche, que ce soit au niveau collectif ou individuel.

Il va faire tourner

« Ça va être le deuxième match d’une série de 7, donc il y aura forcément des changements dans l’équipe, parce qu’on n’atteint pas les objectifs avec 12 ou 13 joueurs, mais avec 21, 23 ou même 25 joueurs. J’ai un effectif avec de la qualité et de la quantité. Si on gagne demain, avec 9 points, on serait quasiment sûr d’être qualifiés, même si on veut aller chercher le top 8. »

Méfiance face au PAOK

« On a peu de temps pour préparer les matchs car ils s’enchaînent. On a des gens au club qui observent les matchs des équipes qu’on affronte, notamment en Europa League. Ils ont beaucoup d’expérience, avec de jeunes joueurs de qualité. Il y a de la qualité technique, un bon gardien de but. On sait qu’en Coupe d’Europe, il n’y a pas de match facile, ça n’existe pas. Ce sera difficile, à l’image de Brann, de Rome. On se doit de prendre les choses en main, d’imposer notre jeu, comme on l’a fait à Nantes. »

Le rôle d’Igamane

« Pour l’instant, je vois plus Hamza comme un attaquant de pointe, parce qu’il est imprévisible. Vous l’avez vu contre Nantes, il a un contre favorable, mais il va le chercher parce qu’il croit qu’il va réussir. Je veux qu’il soit le plus proche possible du but. Il a fait beaucoup d’efforts athlétiques, c’est pour cela qu’il est de mieux en mieux. J’ai beaucoup aimé son entrée à Nantes, par ses déplacements, ses liens avec ses coéquipiers. Il apprend assez vite, donc c’est de bon augure. »