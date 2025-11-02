L’OL a décroché un très bon point sur la pelouse du Stade Brestois, qu’Hans Hateboer n’a foulé que sept minutes avant d’être expulsé.

L’Olympique Lyonnais s’était certainement déplacé en Bretagne avec d’autres intentions. Mais l’expulsion d’Hans Hateboer dès la 7e minute l’a contraint à passer le plus clair de son temps à défendre à Francis Le Blé. Et grâce à un grand Dominik Greif, il a réussi à préserver ses cages inviolées. Le portier rhodanien s’est notamment magnifiquement interposé devant Rémy Labeau Lascary à la 82e, alors que celui-ci se trouvait seul face à lui. Le joueur prêté par Lens a feinté une frappe enroulée sur le poteau extérieur pour tirer sur le montant le plus proche mais Greif ne s’est pas fait avoir.

L’OL est désormais 6e

Reste qu’avec ce match nul, l’OL perd un peu de terrain par rapport aux équipes de tête puisque le PSG (1er) a battu Nice (1-0) et que l’OM (2e) s’est imposé à Auxerre (1-0) samedi. Le RC Lens (3e) a pour sa part dominé le FC Lorient (3-1) alors que le LOSC (4e) a pris le meilleur sur le SCO d’Angers (1-0). Les Gones sont à égalité de points avec le LOSC et l’AS Monaco, pointent à deux longueurs des Lensois et des Marseillais, et à quatre du PSG.