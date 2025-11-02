Suspendu un mois mais toujours aux commandes de l’OL, Paulo Fonseca réussit ses préparations de match mais ses choix en cours de partie inquiètent. À force de se montrer trop frileux, le Portugais commence à diviser.

Et si le vrai problème de l’OL n’était plus le jeu mais la gestion ? En apparence, tout va plutôt bien pour Lyon, solidement installé dans le wagon de tête avant un périlleux déplacement à Brest (21h). Mais à y regarder de plus près, Paulo Fonseca traîne un mal récurrent : une incapacité à tenir un résultat.

Fonseca trop frileux ?

Face au Paris FC ce mercredi (3-3), le scénario a viré au cauchemar. Alors que les Gones menaient 3-0 à l’heure de jeu, ils ont fini par concéder un improbable 3-3. Les faits parlent d’eux-mêmes : à Paris, à Rennes (1-3), contre Toulouse (1-2) ou encore à Nice (2-3), l’OL a systématiquement laissé filer des points après avoir mené. Fonseca, lui, refuse de tout mettre sur le dos de la tactique : « L’équipe est préparée pour jouer avec différentes structures. Ce n’est pas une question de système, mais de concentration. »

« À Lyon, il bricole »

Le problème, c’est que ses changements défensifs tardifs laissent perplexes. À 3-1 contre le PFC, il a fait entrer Hans Hateboer pour Afonso Moreira, passant à cinq derrière. Résultat : deux buts encaissés en dix minutes. Un scénario déjà vu à Rennes, ou même… à Old Trafford la saison dernière, lors du fameux naufrage européen contre Manchester United (4-5). Pour Clément Grenier, ancien Lyonnais devenu entraîneur, le message est clair dans L’Équipe : « Quand tu fais entrer des joueurs défensifs, tu envoies le signal qu’on va reculer. Il faut de la maturité pour assumer ça, et à l’OL, les tauliers sont rares. À Lyon, il bricole. Avant le déplacement à Brest ce soir, le doute grandit.