OL : Paulo Fonseca dans la tourmente avant Brest
Suspendu un mois mais toujours aux commandes de l’OL, Paulo Fonseca réussit ses préparations de match mais ses choix en cours de partie inquiètent. À force de se montrer trop frileux, le Portugais commence à diviser.
Et si le vrai problème de l’OL n’était plus le jeu mais la gestion ? En apparence, tout va plutôt bien pour Lyon, solidement installé dans le wagon de tête avant un périlleux déplacement à Brest (21h). Mais à y regarder de plus près, Paulo Fonseca traîne un mal récurrent : une incapacité à tenir un résultat.
Fonseca trop frileux ?
Face au Paris FC ce mercredi (3-3), le scénario a viré au cauchemar. Alors que les Gones menaient 3-0 à l’heure de jeu, ils ont fini par concéder un improbable 3-3. Les faits parlent d’eux-mêmes : à Paris, à Rennes (1-3), contre Toulouse (1-2) ou encore à Nice (2-3), l’OL a systématiquement laissé filer des points après avoir mené. Fonseca, lui, refuse de tout mettre sur le dos de la tactique : « L’équipe est préparée pour jouer avec différentes structures. Ce n’est pas une question de système, mais de concentration. »
« À Lyon, il bricole »
Le problème, c’est que ses changements défensifs tardifs laissent perplexes. À 3-1 contre le PFC, il a fait entrer Hans Hateboer pour Afonso Moreira, passant à cinq derrière. Résultat : deux buts encaissés en dix minutes. Un scénario déjà vu à Rennes, ou même… à Old Trafford la saison dernière, lors du fameux naufrage européen contre Manchester United (4-5). Pour Clément Grenier, ancien Lyonnais devenu entraîneur, le message est clair dans L’Équipe : « Quand tu fais entrer des joueurs défensifs, tu envoies le signal qu’on va reculer. Il faut de la maturité pour assumer ça, et à l’OL, les tauliers sont rares. À Lyon, il bricole. Avant le déplacement à Brest ce soir, le doute grandit.