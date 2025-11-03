OM Mercato : Benatia débarque sur une piste estivale de l’OL !

L’OM aurait supervisé un milieu de terrain ce week-end…

Le Fenerbahçe s’est imposé hier face à son rival du Besiktas (3-2) au terme d’une belle remontada et plusieurs émissaires auraient assisté à la rencontre entre les deux clubs d’Istanbul à en croire les infos de FotoMaç. Le média révèle ainsi que West Ham était présent dans les tribunes pour observer Jayden Oosterwolde et que le PSV Eindhoven était là pour suivre Sebastian Szymanski.

L’OM aurait supervisé Yüksek (Fenerbahçe)

L’OM aussi se serait déplacé à Istanbul afin de pour superviser Ismail Yüksek. Le milieu de terrain du Fener avait été évoqué du côté de Lyon cet été. A 26 ans, il est sous contrat jusqu’en juin 2028 et compte 28 sélections.