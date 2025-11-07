Cité du côté de l’Olympique de Marseille en cas d’absence prolongée d’Amine Gouiri, blessé à l’épaule, Jonathan David (25 ans) ne devrait pas quitter la Juventus Turin au mercato hivernal.

L’OM et le mercato hivernal, les rumeurs sont déjà lancées ! Celles-ci allaient bon train depuis quelques jours autour du club phocéen : blessé à l’épaule, Amine Gouiri devait inciter l’OM à chercher un renfort offensif, et le nom de Jonathan David a été cité. Mais selon Fabrizio Romano, aucune transaction n’est prévue avec qui que ce soit en janvier.

« La Juventus et Jonathan David ne prévoient pas de se séparer en janvier malgré les rumeurs. L’affaire est minimisée par des sources proches du club et du joueur, car David est pleinement concentré sur son aventure à la Juve. Aucun échange ni contact n’a eu lieu avec d’autres clubs », précise le spécialiste des transferts sur X.

Pour l’OM, ce verdict coupe court à une piste offensive très attendue. Les dirigeants devront se tourner vers d’autres solutions pour compenser l’absence prolongée de Gouiri. Du côté de David, l’heure est à la concentration sur la Juventus. L’attaquant canadien, sous contrat avec le club turinois, continue de préparer la seconde partie de saison avec la volonté de s’imposer en Serie A et en Ligue des Champions.