Cinq jours après sa brillante victoire sur le RC Strasbourg (4-1), le Stade Rennais défie le Paris FC ce soir à Jean-Bouin avec l’objectif d’enchaîner.

Moins d’une semaine après le brillant succès sur Strasbourg (4-1) au Roazhon Park, qui a mis un terme à une vilaine série de six matches sans victoire, le Stade Rennais est en quête de confirmation, ce soir, sur la pelouse du Paris FC. C’est que les Rouge et Noir ont eu beaucoup de réussite face aux Alsaciens, qui étaient à l’inverse dans un jour sans. Habib Beye, qui avait parlé dimanche d’un match référence, aurait besoin d’un nouveau succès ce soir pour voir ses idées ainsi que ses choix confortés. Surtout ces derniers puisque le technicien, qui était sur la sellette pendant la série noire, a décidé d’écarter des pointures comme Ludovic Blas et Seko Fofana du onze de départ. Voici celui qu’il a choisi pour ce soir. Deux changements par rapport à Strasbourg : Rouault prend la place d’Aït-Boudlal dans la défense à trois et Merlin, pourtant gaucher, prend la place de Frankowski dans le couloir droit.

SRFC : Samba – Rouault, Jacquet, Brassier – Merlin, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari – Lepaul, Meïté.