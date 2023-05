ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Ce serait une erreur de laisser partir Laurent Batlles »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Samedi soir, l'ASSE s'est inclinée sur le terrain de Laval (1-2) dans un match qui laisse beaucoup de déception. Après la victoire contre Guingamp (3-2) qui était sans doute l'un des meilleurs matchs des Verts, c'était l'occasion de repartir sur une série. Alors que, face aux Bretons, on avait vu une équipe réactive et volontaire, ce fut plus compliqué en Mayenne. Saint-Etienne a d'abord laissé passer sa chance par maladresse en première période avant de subir en deuxième mi-temps. Quand on rate autant d'occasions, il ne faut pas s'étonner d'être sanctionné derrière. Contre une équipe qui joue sa vie, ça ne pardonne pas. Depuis quelques semaines maintenant, l'ASSE alterne le chaud et le froid. Est-ce la décompression inconsciente liée au maintien en Ligue 2 ? Peut-être... Maintenant que le club est sauvé – ce qui était loin d'être acquis en janvier dernier rappelons-le - , je peux comprendre que certains joueurs se laissent parasiter par les questions autour de leur avenir. Entre les joueurs en prêt, les fins de contrat, les transferts possibles, le flou autour d'un possible rachat du club... Mais ça n'explique pas tout ! Maintenant c'est vrai que quand on a connu une saison aussi mouvementée, qu'on a été aussi malmenés par tous, le simple fait de savoir qu'on a la garantie de rester en Ligue 2 provoque un relâchement logique.

« Gagner les matchs à domicile restants »

Il ne reste donc plus que trois matchs cette saison et, pour Saint-Etienne, la reconquête doit se poursuivre. Samedi, ce sera la réception de Quevilly-Rouen-Métropole avant d'enchaîner sur un déplacement à Caen et la der de la saison dans le Chaudron contre Valenciennes. Il ne faut surtout pas décevoir les supporters. Ces derniers ont répondu présent à chaque fois en déplacement, ils ont également garni massivement les travées de Geoffroy-Guichard pour Metz et Guingamp. Ce sont eux qu'il faut contenter sur cette fin de saison. Comme nous, ils ont poussé un grand ouf de soulagement avec la remontada verte et le maintien en Ligue 2 mais il ne faut pas oublier que les ambitions du club doivent être supérieur à ça à l'avenir. Peut-on finir la saison en roue libre ? Non. A mon sens, il faut à minima gagner les matchs à domicile restants.

Aux joueurs offensifs de se rappeler qu'ils peuvent marquer des buts devant. Cela fait quelques matchs que Krasso ne marque plus, Wadji alterne les bons matchs et les gros ratés comme on a pu le voir à Laval... Restons aussi créatif au milieu de terrain. Sur les derniers matchs, c'était plutôt intéressant de ce point de vue-là. Ce que j'attends de cette fin de championnat ? Que les Verts continuent d'aller de l'avant et qu'ils récompensent les supporters d'avoir été là tout au long de la saison.

Pour conclure cette chronique, j'ai vu que la semaine avait été marquée par des incertitudes autour de l'avenir de Laurent Batlles. A titre personnel, j'espère vraiment qu'il ne claquera pas la porte. Il fait partie de ces jeunes entraîneurs qui savent apprendre de leurs erreurs et s'adapter. On l'a vu tout au long de la saison avec Saint-Etienne. Ce serait une erreur que de le laisser partir. Pour moi, les dossiers chauds de l'ASSE aujourd'hui doivent être de garder l'entraîneur et de préserver l'ossature de l'effectif. Changer pour faire quoi ? Avec qui ? Dans quel projet ? Ce serait une nouvelle faute que de vouloir tout casser... »

Alexandre Corboz

Rédacteur