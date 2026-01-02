À LA UNE DU 2 JAN 2026
[12:00]FC Barcelone : bonne nouvelle pour Lamine Yamal avant le derby !
[11:55]OL : un renfort totamement inattendu arrive tout droit de la CAN !
[11:32]Revue de presse : Thomasson fixé à Lens, la priorité de Beye à Rennes s’envole, Clauss et 2 autres départs à Nice ?
[11:16]OM : en plein Mercato, le PSG a débloqué deux renforts à Marseille ! 
[11:05]OM, OL Mercato : le tout nouveau rebondissement qui change tout pour Abdelli ! 
[10:57]FC Nantes : après Cabella, une autre recrue officialisée en attaque ! 
[10:49]ASSE, FC Nantes Mercato – INFO BUT! : une tendance forte se dégage pour Bardeli
[10:20]Stade Rennais Mercato : Haise a offert un cador à Beye, son arrivée à Rennes anticipée ?
[10:07]OM : en plein Mercato, le club officialise la signature d’un nom ronflant !  
[09:48]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : pourquoi le dossier Zakaria Aboukhlal traîne autant
OL Mercato : Pierre Ménès lâche deux bombes sur l’avenir de Fofana et d’Abdelli 

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 08:48
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que l’activité de l’OL sur le marché des transferts agace en Ligue 1, Pierre Ménès est venu calmer le jeu… tout en annonçant une suite explosive. 

L’OL excède les clubs de Ligue 1 en raison de sa propension à recruter alors que ses comptes sont dans le rouge. Interrogé sur cet agacement qui prospère en France, Pierre Ménès a d’abord tenu à rappeler un élément central : la DNCG. 

« Abdelli, ça ne coûtera pas non plus une fortune »

Pour lui, si Lyon recrute, c’est tout simplement parce qu’il en a le droit. « L’étonnement des clubs de L1, je le comprends oui et non. Il y a un organisme qui s’appelle la DNCG qui a décidé de ne pas rétrograder le club, qui a décidé de l’autoriser à faire certains recrutements », a-t-il expliqué sur YouTube. Le journaliste balaye ensuite les polémiques autour du mercato hivernal lyonnais.

Le prêt d’Endrick ? Un non-sujet. La possible arrivée d’Himad Abdelli ? Un coup malin. « Endrick, ça ne coûte que 1 million d’euros, ce n’est pas la mer à boire. Il faut faire confiance à la DNCG qui autorise ce genre de recrutement. Abdelli, ça ne coûtera pas non plus une fortune. Ce sont des recrutements intelligents. »

Fofana et Morton déjà sur la rampe de sortie

Mais le message fort arrive ensuite. Et il est limpide. « Et puis il y aura des joueurs à vendre à la fin de la saison. » Pour Pierre Ménès, le prochain été lyonnais est déjà écrit. Malgré les renforts hivernaux, les soucis financiers de l’OL restent bien présents et imposeront, une fois encore, de grosses ventes. « Fofana partira évidemment, Morton a pris beaucoup de valeur avec cette saison… Les soucis financiers de l’OL sont évidemment encore très présents. Mais ce n’est pas une raison pour les assoiffer non plus. »

Le cas Malick Fofana est particulièrement clair dans l’esprit de Ménès. Actuellement blessé, avec un retour espéré fin janvier, l’ailier belge reste l’un des actifs les plus bankables de l’effectif. À ses yeux, il ne fait aucun doute que de grands clubs reviendront rapidement à la charge. À Lyon, l’équation est connue de tous. 

