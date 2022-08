ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Le buteur qui arrivera aura une énorme pression sur les épaules »

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

« Après la gifle du Havre (0-6), l'ASSE se devait de réagir à Valenciennes, sur le terrain de ce qui est à mon sens l'une des équipes les plus faibles de Ligue 2. Au niveau comptable, c'est encore un match nul (2-2) donc on ne va pas parler de point encourageant. Avec le retour du public dans les prochaines semaines, l'ASSE serait bien inspirée à gagner des matchs. Jouer mieux et marquer de jolis buts, c'est une chose. Prendre des points, c'est quand même beaucoup plus important...

Si on veut positiver quand même, on va dire que le contenu était bien meilleur. J'ai beaucoup aimé le match de la recrue Benjamin Bouchouari, qui a brillé de milles feux et s'annonce comme une bonne pioche. Le Marocain a amené de la technicité au milieu. Dylan Chambost apporte aussi beaucoup dans ce secteur de jeu. J'ai aussi beaucoup apprécié la prestation de Jean-Philippe Krasso, qui marque encore un super but et est dans la lignée de ce qu'il faisait avec Ajaccio.

« Le plus important aujourd'hui, c'est que l'ASSE assure sa pérennité en Ligue 2 »

Malgré tout, c'est regrettable de ne pas repartir de Valenciennes avec les trois points. Les points de pénalité du début de saison sont désormais effacés mais les Verts sont toujours derniers et à zéro . Comme l'an dernier, leur chance de Saint-Etienne est de compter sur la méforme des autres pour ne pas être trop décroché. En revanche, quitte à me répéter, je pense que c'est déjà fini pour la course à la montée. Les équipes rodées à la Ligue 2 comme Caen, Guingamp, Dijon ou Metz avancent beaucoup plus vite. Ce serait un petit miracle si Saint-Etienne faisait une série et revenait dans la course.

Le plus important aujourd'hui, c'est que l'ASSE soit au moins conforme à ses valeurs et assure sa pérennité en Ligue 2. Quand on descend de Ligue 1 à Ligue 2, il faut retrouver de la grinta, s'élever dans la volonté et dans l'agressivité positive. On est sur un projet en deux saisons et on reparlera de montée la saison prochaine. Aujourd'hui, l'ASSE doit se reconstruire, intégrer ses nouveaux joueurs. De par son recrutement par étape très tardif, l'ASSE a perdu 5-6 journées. Cela a aussi bouleversé les plans de Laurent Batlles, qui s'est préparé pour évoluer dans un système de jeu durant toute la préparation et est revenu sur ses plans avec la compétition faute de de disposer de son équipe-type.

« On ne peut pas monter en L1 sans un milieu créatif et un buteur »

Il risque de se passer beaucoup de choses dans les prochains jours. Surtout que l'ASSE va récupérer une somme d'argent non négligeable sur le transfert de Wesley Fofana à Chelsea. On parle de 8-10 M€. J'ai hâte de voir comment cette manne sera utilisée... Ce qui est sûr c'est que d'autres renforts vont arriver. On attend le lorientais Léo Pétrot pour stabiliser la défense, Thomas Monconduit pour renforcer le milieu et ce fameux attaquant qu'il manque à Laurent Batlles pour associer à Jean-Philippe Krasso. Concernant le défenseur et le milieu, je trouve que c'est plutôt encourageant. Pétrot connait la maison. Monconduit, qui était convoité par d'autres équipes, a choisi les Verts. C'est une bonne chose : il va amener encore un peu d'expérience.

Le seul bémol, c'est que cette équipe manque encore un peu de technicité. Pour moi, on ne peut pas monter en Ligue 1 sans un milieu créatif et un buteur. Le buteur que tout le monde attend et qui arrivera sans doute dans les dernières heures du Mercato aura une immense pression sur les épaules. A Saint-Etienne, cela fait longtemps que ce joueur providentiel est attendu... »