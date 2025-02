OM – OL : Fonseca est positif pour la suite, Lacazette éteint la crise

Au micro de DAZN, Paulo Fonseca et Alexandre Lacazette ont tenu à dédramatiser malgré la défaite de l’OL sur la pelouse de Marseille (2-3) ce dimanche.

Paulo Fonseca : « Je ne suis pas content parce qu’on a perdu mais je suis très positif pour le futur. Nous n’avons fait qu’un entraînement pour préparer ce match. Nous avions déjà joué une rencontre en semaine et aujourd’hui on a quand même fait de bonnes choses. On a ouvert le score et on a eu des opportunités de creuser l’écart. Ils ont égalisé sur notre temps fort, sur un corner pour nous. Et ils ont marqué le second but dans notre meilleure période dans le match. Je pense qu’on doit beaucoup progresser mais je suis positif sur le fait que les joueurs ont fait ce que nous avions préparé. Nous sommes en conditions pour avoir un futur meilleur.

On doit défendre mieux, ce sont les situations que nous devons améliorer. Le chantier est principalement défensif. Offensivement, on a les capacités et les joueurs pour avoir davantage le ballon qu’à Marseille. On a l’équipe pour ça, c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je crois qu’on a de la qualité pour jouer plus offensif, plus dominant.

Le positionnement de Tolisso en N°10 ? C’était important sur ce match de l’avoir dans cette position. Nous savions que l’OM pressait haut. Nous avions besoin de jouer parfois de longs ballons avec Tolisso à la réception. Je pense qu’il a fait un bon match. »

Alexandre Lacazette : « Non, on n’est pas malade »

Alexandre Lacazette : « Tout ne va pas bien, c’est un grand mot. Entre nous, tout va bien. C’est sûr qu’on n’a pas enchaîné de victoires depuis un moment mais dans le jeu ce n’est pas aussi mal qu’on le dit ou qu’on l’entend. On a un nouveau coach, une méthode de travail différente (…) Non, on n’est pas malade. »

Paulo Fonseca ? Il a été bien accueilli. La décision d’enlever Pierre Sage ne dépendait pas de nous mais du propriétaire. Maintenant le nouveau coach est là, avec de nouvelles idées, qui plaisent à tout le monde. On est obligé de lui faire confiance. Ce que je ressens du groupe, c’est qu’on lui fait tous confiance. »