OM – OL : les mots plein d’émotions de De Zerbi après l’Olympico gagné

C’est un Roberto De Zerbi particulièrement fort qui s’est exprimé sur DAZN après la victoire de l’OM sur l’OL (3-2) ce dimanche soir au Vélodrome.

Roberto De Zerbi : « J’ai dit à mes joueurs que je me sentais très chanceux d’être leur coach, d’être l’entraîneur de Marseille dans ce stade. Les émotions que je ressens en regardant mes joueurs, la qualité du jeu, la mentalité… Tout est dans ce stade ce soir, c’était incroyable. Je crois qu’aujourd’hui, j’aurais pu payer un billet pour voir ce match. Mon cœur ? Il va bien, il est en bonne condition quand on gagne comme ça… Ce soir, on a donné du cœur, des émotions.

L’entrée de Gouiri a changé la donne ? Je pense qu’on a aussi très bien joué en première période. On n’a pas beaucoup frappé mais on a joué dans leur moitié de terrain tout le temps. Ils sont venus deux fois seulement dans notre moitié de terrain… et c’est Lyon en face ! Pour moi, on a vraiment très bien joué même si on a fait trop d’erreurs dans les dernières passes mais on jouait très bien. On n’a juste pas assez frappé au but.

« Fonseca ? Il a changé son équipe en une journée »

J’ai beaucoup de respect pour Paulo Fonseca. C’est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe, c’est un super mec et un ami… et je ne parle pas de ça parce que c’est mon ami. Je pense vraiment que c’est un super entraîneur. Je le connais, il me connait. Je pensais qu’il allait défendre en 4-2-4 et on a préparé en deux manières de jouer comme on ne savait pas vraiment si, en une journée, il avait pu changer les choses. Aujourd’hui, j’ai vu un Lyon bien organisé… et tout ça en une journée. Il a changé son équipe.

L’absence de Neal Maupay ? Il est comme mon fils. Il reste à Marseille tant que je suis là. C’est un exemple sur le terrain mais aussi en dehors pour nous. En ce moment, il n’est pas en super condition physique et on a fait le choix de Bilal Nadir pour mettre une pression très forte sur les milieux lyonnais. »