AJ Auxerre – OM : le bilan des échauffourées est tombé

On en sait plus sur les heurts qui ont émaillé le match entre l’AJ Auxerre et l’OM hier soir.

L’AJ Auxerre a créé la surprise hier soir en faisant à nouveau tomber l’OM (3-0), dans une rencontre marquée par les critiques marseillaises contre l’arbitrage mais aussi par des scènes de violence entre supporters.

14 blessés, un supporter en état critique

L’AFP l’a relayé : les affrontements entre supporters auxerrois et marseillais ont éclaté à l’entrée du stade l’Abbé-Deschamps, blessant deux personnes : l’une, en état critique, a été transportée au Centre Hospitalier Spécialisé d’Auxerre. L’autre a été prise en charge par les pompiers. Au total, alors que les affrontements se sont poursuivis près du bar des stades, les échauffourées ont fait 14 blessés, selon la Préfecture.



