OM – OL : Riolo encense les Marseillais, Ménès juge la première de Gouiri

Pierre Ménès et Daniel Riolo ont livré leur analyse de l’Olympico enlevé par l’Olympique de Marseille devant l’Olympique Lyonnais, dimanche au Vélodrome en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (3-2).

Une fin de week-end en apothéose. Hier, l’OM et l’OL ont livré une seconde période d’anthologie pour clôturer cette 20e journée de Ligue 1 (3-2) riche en enseignements. A commencer par la faculté des Marseillais à savoir réagir lorsqu’ils sont menés au score.

« L’OM a largement mérité sa victoire »

« Après une première mi-temps médiocre pleine de lacunes techniques, nous avons vu une seconde période bien meilleure avec un OM qui a largement mérité sa victoire », a sobrement commenté Daniel Riolo sur RMC Sport. Plus en détails, Pierre Ménès a apprécié la réaction de l’OM, bien emmené par l’entrée d’Amine Gouiri à l’heure de jeu à la place de Bilal Nadir. Un changement qui a permis au buteur Mason Greenwood, titularisé en pointe, de reprendre son aile droite et de se montrer bien plus incisif.

« Gouiri a créé un petit vent d’euphorie »

« On a eu droit à un Marseille-Lyon aussi fou que le match aller et là il fallait vraiment être balèse pour prédire à la mi-temps que ce match allait finir à 3-2 tant la première période a été infecte entre une équipe de Lyon qui n’a fait que défendre et une équipe de Marseille avec une compo stupéfiante avec Greenwood en faux avant-centre, a-t-il analysé sur sa chaîne YouTube. A 0-1, De Zerbi a fait entrer Gouiri qui est décisif et qui a créé un petit vent d’euphorie pour les Marseillais. Le match a basculé sur une victoire de l’OM et j’espère que ce match servira de leçon à De Zerbi : avoir la maîtrise du ballon c’est bien mais avoir des joueurs capables de faire des différences offensives, ça aide aussi quand même pas mal. »