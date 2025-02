Stade Rennais Mercato : deux nouvelles recrues en approche, un joueur de l’OM relancé !

Kazeem Olaigbe (Cercle Bruges) et Mousa Al Tamari (Montpellier) devraient devenir d’ici lundi des joueurs du Stade Rennais.

Le Stade Rennais n’en finit plus d’enflammer le mercato hivernal. Après avoir déjà enregistrés les venues de Seko Fofana, Brice Samba, Kyogo Furuhashi et Lilian Brassier cet hiver, le club Rouge et Noir seraient sur le point de boucler les arrivées de deux nouveaux joueurs.

En effet, d’après nos confrères de Ouest-France, l’ailier gauche du Cercle Bruges, Kazeem Olaigbe, et l’ailier droit de Montpellier, Mousa Al Tamari, devraient signer à Rennes d’ici lundi. Le premier arriverait pour 4 millions d’euros tandis que le second devrait coûter 8 millions d’euros à l’actuel 16e et barragiste de Ligue 1.

Un milieu de terrain devrait également débarquer au Stade Rennais d’ici la fin du mercato hivernal. Alors qu’il était attendu ce dimanche à Rennes pour passer sa visite médicale, Reda Belahyane aurait vu son arrivée en Bretagne être mis en stand-by par l’Hellas Vérone après le retour de la Lazio Rome dans les négociations. Par conséquent, les dirigeants rennais auraient relancés la piste menant au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Ismaël Koné. C’est ce qu’a annoncé ce samedi soir le journaliste italien, Fabrizio Romano. « Rennes est désormais en pourparlers pour que le milieu de terrain de l’OM, Ismaël Koné, arrive en prêt. La Fiorentina et Valence sont également intéressées, mais Rennes entre désormais dans la course », a expliqué le spécialiste des transferts sur X.

🚨🔴⚫️ Understand Rennes are now in talks for Ismael Kone as midfielder to join on loan from OM.



