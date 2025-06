OL Mercato : le deal Textor – Marinakis prend l’eau

La décision de la DNCG a bel et bien fait capoter le plan de John Textor de traiter une nouvelle fois avec Evangelos Marinakis dans un billard à trois bandes où l’OL allait récupérer deux joueurs de Nottingham Forest.

En reléguant l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 mardi à l’issue de son audition, la DNCG a pris une décision lourde de conséquence pour Lyon, les Lyonnais et tout le football français. Cela a aussi amorcé une réaction en chaîne sur de nombreux dossiers dans « l’interconnectée » galaxie Eagle. Si le club rhodanien tenait son accord négocié avec l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, celui-ci pourrait bien être révoqué en cas de descente (ou pire…) de l’OL. Quant aux dossiers du Mercato, dont certains étaient déjà bien avancés, ils ont tous capotés du fait de l’interdiction de recrutement prononcée en parallèle à la décision du gendarme financier français.

Turner et Danilo ne viendront pas de Nottingham Forest

« La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas Turner et le joueur brésilien (Danilo) à 35 millions d’euros les deux ! », ironise Romain Molina, dans notre dernier Talkshow autour du séisme lyonnais. Le journaliste d’investigation enchaîne : « Mais par contre, c’est un gros problème pour Textor. Car s’il a fait ça, c’est que Marinakis a dû demander dans leurs accords tous les deux. Mais là il ne peut plus les tenir. Qu’est-ce que va faire Marinakis vis-à-vis de Textor ? Si j’étais taquin je te dirais que pour Textor, c’est plus compliqué et dangereux que l’accord ne soit pas bon avec Marinakis que le coup de la DNCG (…) C’est une donnée ultra-importante aujourd’hui. Je pense que les ventes des joueurs de Botafogo vers Nottingham Forest ne se feront pas. Et si elles se font, il faudra une contrepartie… »

Il était en effet initialement prévu que le club anglais de Marinakis récupère Jair Cunha et Igor Jesus (deux joueurs dont l’OL disposerait des droits économiques) à l’issue du Mondial des clubs de Botafogo. En contrepartie initiale, pour une somme équivalente, l’OL devait s’attacher les services de Danilo et du portier américain Matt Turner. La deuxième partie de cette vague de transferts est désormais impossible et, par ricochet, on peut penser que la première partie va poser problème. De là à ruiner la « bromance » Textor – Marinakis ? Possiblement… Même si John Textor, avec sa mise en retrait impulsée par son prêteur Arès, a sans doute d’autres chats à fouetter actuellement.

Textor écarté, Marinakis aussi… Bonne nouvelle pour l’OL ?

Sous les yeux de supporters lyonnais de plus en plus circonspects par ces accords comme en atteste les 60 M€ dépensés par l’OL l’été dernier pour récupérer Eliaquim Mangala et Moussa Niakhaté (et ainsi sauver Nottingham Forest de points de pénalité en Angleterre !), John Textor et Evangelos Marinakis s’adonnaient depuis plus d’un an à leur petit business. Pour Romain Molina, ce n’est pas une mauvaise chose que la DNCG ne siffle la fin de la récréation sur ce plan : « Marinakis était bien celui qui lui a avancé des fonds l’an passé (le prêt de 56 M€ de John Textor à l’été 2024, remboursé sous 21 jours et parti renforcer Botafogo pour une grosse partie de la somme (35 M€), NDLR). Marinakis était bien celui qui voulait racheter Everton et Textor était en « front » comme il ne pouvait pas avoir deux clubs anglais. Les deux sont dans des histoires tout sauf bonnes… Marinakis, il suffit de voir son CV pour te dire : « Je ne ferais pas d’affaires avec lui ». C’est là qu’on voit que Textor est sans foi ni loi. Très clairement. Et tous les deals Marinakis – Textor sont au détriment de l’OL … » Avec la mise en retrait progressive de John Textor par Arès, il s’agit déjà d’un premier problème qui devrait se résoudre.

En plus…

Qui est Evangelos Marinakis ?

Evangelos Marinakis est un homme d’affaires grec influent, à la tête du groupe maritime Capital Maritime & Trading Corp., président des clubs de l’Olympiakos Le Pirée (depuis 2010) et de Nottingham Forest (depuis 2017), également à la tête de plusieurs médias dans son pays (Ta Nea, To Vima). L’accolyte de John Textor doit sa réputation à un scandale de matchs truqués en Grèce en 2015 appelé « Koriopolis ». Bien qu’il a été acquitté en 2021 par la justice grecque, Marinakis garde cette image d’un dirigeant sulfureux, c’est aussi du fait de ses liens présumés avec des figures du crime organisé. Un bel individu des plus fréquentables…