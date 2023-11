OM - OL : dernier coup de théâtre pour le report de l'Olympico !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

L'Olympico entre l’OM et l’OL, qui devait se jouer le le 29 octobre dernier, a été reporté au 6 décembre prochain suite au callaissage du bus lyonnais. Alors que la commission de la LFP a décidé de rejouer cet Olympico au stade Vélodrome et avec du public, le club rhodanien a fait appel de cette décision auprès de la commission d’appel de la FFF. Un appel qui a été jugé irrecevable par la commission d’appel de la FFF.

L'OL s'arrête là dans sa contestation pour le report de l'Olympico !

Mais alors qu'il a été annoncé que l'OL, qui souhaite jouer cet Olympico sur terrain neutre, pourrait maintenant saisir le tribunal administratif pour poursuivre sa contestation, nos confrères du Progrès nous apprennent ce vendredi soir que les dirigeants lyonnais ne devraient finalement pas aller plus loin dans les procédures dans cette affaire. L'Olympico entre l'OM et l'OL devrait donc bien se rejouer au stade Vélodrome et avec des supporters, le 6 décembre prochain.

Le club lyonnais contestait la décision de la Ligue mais l'appel a été jugé irrecevable. Ils acceptent la décision et joueront l'Olympico au Vélodrome le 6 décembre...https://t.co/We6CxvTpNh — Le Progrès OL (@LeProgresOL) November 24, 2023

L'OL s'arrête là dans sa contestation pour le report de l'Olympico !

Mais alors qu'il a été annoncé que l'OL, qui souhaite jouer cet Olympico sur terrain neutre, pourrait maintenant saisir le tribunal administratif pour poursuivre sa contestation, nos confrères du Progrès nous apprennent ce vendredi soir que les dirigeants lyonnais ne devraient finalement pas aller plus loin dans les procédures dans cette affaire. L'Olympico entre l'OM et l'OL devrait donc bien se rejouer au stade Vélodrome et avec des supporters, le 6 décembre prochain.

Le club lyonnais contestait la décision de la Ligue mais l'appel a été jugé irrecevable. Ils acceptent la décision et joueront l'Olympico au Vélodrome le 6 décembre...https://t.co/We6CxvTpNh — Le Progrès OL (@LeProgresOL) November 24, 2023

Podcast Men's Up Life