FC Barcelone, PSG - Mercato : le Barça rêve déjà de faire du business avec Messi !

Ces derniers jours, Lionel Messi est envoyé au FC Barcelone par la presse espagnole et catalane. De quoi faire rêver tous les supporteurs du Barça qui rêvent de revoir leur idole porter la tenue des Blaugranas. Si dans ce dossier tout peut se passer, une prolongation de la Pulga dans le club de la capitale semble compliquée à l’heure actuelle lui qui est en fin de contrat.

Si le FC Barcelone travaille d'arrache-pied pour que Leo Messi rejoue sous le maillot du Barça. Sport va plus loin en affirmant que les catalans comptent l’avoir dans sa tournée pour les États-Unis cet été. L’objectif serait qu’il puisse reprendre ses marques mais aussi pour tirer profit de l’image du Champion du Monde argentin.

« Réunir le meilleur joueur de l'histoire avec le club qui l'a formé et où il a tout réussi a une force médiatique et économique brutale. Et quoi de mieux que de le vendre aux Etats-Unis, un pays où le football est en pleine croissance et où le FC Barcelone est bien vu », précise le quotidien sportif. Avec un potentiel Clasico dans cette tournée, les dirigeants s’imaginent déjà toucher un joli chèque…