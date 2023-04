Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La grosse info : le divorce est acté entre Messi et le PSG !

Selon les informations de de RMC Sport, Lionel Messi, à qui il ne reste plus de trois mois de contrat avec le Paris Saint-Germain, ne devrait plus être Parisien la saison prochaine. Sauf retournement de situation, et que le Qatar décide de faire de sa prolongation de contrat une priorité, la Pulga devrait quitter le club de la capitale cet été.