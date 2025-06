RC Lens Mercato : c’est officiel pour Juma Bah à l’OGC Nice, Florian Maurice fier de son coup

Prêté à Lens la saison dernière, Juma Bah reste en L1. Il a été prêté à Nice ce mercredi soir.

La semaine dernière, L’Equipe annonçait que Juma Bah allait retrouver la Ligue 1. Recruté l’hiver dernier par Manchester City à Valladolid, le défenseur sierra-léonais de 19 ans avait été prêté dans la foulée au RC Lens. Il avait fait forte impression, à tel point que les Sang et Or voulaient à nouveau se le faire prêter en 2025-26, mais à condition que les Citizens prennent en charge l’intégralité de son salaire. L’Equipe avait révélé que l’Olympique Lyonnais avait contacté le MCFC pour Bah et que l’échange avait été très positif puisqu’un prêt était imminent. Mais hier soir, le média assurait que c’est plutôt vers Nice que se dirigeait le joueur. Ce que confirme Fabrizio Romano avait confirmé.

Il rebondit chez les Aiglons

Et ce mercredi soir, le Gym officialise son prêt. « Nous suivons collectivement sa trajectoire depuis un moment et nous l’avons trouvé très performant lors de son passage à Lens, explique Florian Maurice, Directeur sportif du Gym. Ce qui se vérifie dans les chiffres. Juma est un jeune joueur doté d’un grand potentiel et, élément important, nous pensons qu’il peut rapidement s’adapter aux idées du coach », a indiqué le directeur sportif niçois Florian Maurice, pas peu fier de son coup, lui l’ancien de l’OL.