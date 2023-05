PSG - Mercato : la nouvelle décision radicale du Real Madrid avec Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Alors que Kylian Mbappé n'aura plus qu'un an de contrat avec le Paris Saint-Germain cet été, le champion du monde 2018 est de nouveau envoyé du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid a tranché entre Mbappé et Vinicius !

Mais selon les informations du quotidien madrilène Marca, le champion d'Europe en titre n'aurait pas l'intention de recruter le Bondynois cet été et ne voudrait donner aucun centime au PSG dans ce dossier. Les dirigeants merengue auraient une totale confiance en Vinicius Junior, qui occupe le même que Kylian Mbappé, et envisageraient, pour le moment, un avenir sans l'ancien Monégasque. Mais si Kylian Mbappé venait à être libre de tout contrat à l'été 2024, le Real Madrid pourrait revoir sa position et se positionner de nouveau sur lui.

🚨 El Real Madrid lo tiene claro: ni Mbappé... ni un euro al PSG

https://t.co/wxIqsyxffF Informa @jfelixdiaz — MARCA (@marca) May 14, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur