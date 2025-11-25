Selon la presse roumaine, l’OL aurait des vues sur Louis Munteanu, attaquant roumain de 23 ans que le Stade Rennais a tenté de recruter cet été.

Demain mercredi, Le Progrès publiera un article sur les finances de l’Olympique Lyonnais, qui sont dans le vert pour ce deuxième semestre 2025. Les efforts de la direction depuis l’arrivée de Michele Kang portent leurs fruits. Mais la femme d’affaires américano-coréenne s’interroge quand même sur les mouvements de fonds opérés par John Textor entre ses différents clubs. Il manque visiblement de l’argent dans les caisses lyonnaises mais l’heure n’est pas (encore) à des règlements de comptes judiciaires avec l’Américain.

Cluj attend 10 M€ pour libérer Munteanu

Mais si les comptes sont positifs, l’OL ne devrait pas pour autant faire des folies cet hiver, même s’il compte bien se renforcer. La principale piste se nomme Endrick, qui devrait être prêté sans option d’achat par le Real Madrid. Mais les Gones, qui ont vraiment un gros déficit dans le secteur offensif, envisageraient de recruter un autre attaquant. Selon la presse roumaine, ils auraient des vues sur Louis Munteanu (23 ans), qui évolue à Cluj. Un nom qui a déjà circulé en France puisque le Stade Rennais a tenté de le recruter cet été.

Les Rouge et Noir avaient proposé 8 M€, refusés par Cluj, qui en attend 10 pour libérer son joueur. L’OL aura-t-il les moyens de verser une telle somme cet hiver ? Cela semble peu probable. Mais si l’intérêt est réel, un prêt avec option d’achat pourrait convenir à toutes les parties.