Botafogo attaque Textor, l'OL pourrait lui asséner le coup de grâce !
Botafogo attaque Textor, l’OL pourrait lui asséner le coup de grâce !

John Textor portant un maillot de Botafogo.
Raphaël Nouet
25 novembre 2025

Propriété de John Textor via Eagle, Botafogo a attaqué son entité commerciale, détenue à 90% par le fonds d’investissement de l’Américain. L’OL réfléchit également à une action.

Ce mardi soir, L’Equipe relaye une information du grand média brésilien O Globo : Botafogo a déposé plainte ce mardi contre Eagle, propriétaire à 90% de la société commerciale du club, pour lui demander de rembourser au moins 10% du passif déclaré, qui est d’environ 25 M€ (155,4 millions de rais). Le vainqueur du Brasileirao et de la Libertadores 2024, au fond du trou sportivement cette année, demande également à ce que la justice interdise la distribution de dividendes par la société commerciale à Eagle.

Botafogo et l’OL se demandent où est passé l’argent…

Les deux parties s’accusent mutuellement de gestion imprudente et irresponsable. Ce qui est assez incongru puisque c’est John Textor qui dirige les deux entités… Des soupçons de détournement de fonds sont également évoqués par O Globo, de même que des obligations non respectées. Botafogo craint que le conflit entre John Textor et Eagle ne débouche sur « un état d’insolvabilité ou d’illiquidité » pour les deux parties, ce qui mènerait le club carioca à la faillite.

Dans le même temps, Le Progrès publie un article intitulé « L’OL est à la recherche de l’argent d’Eagle » avec cette annonce : « La partie lyonnaise d’Eagle s’interroge sur les flux financiers entre les différentes entités de la maison mère dirigée par John Textor. Tout en préparant son passage devant la DNCG et en attendant la décision de justice sur le conflit Textor/Iconic ». Pour peu que Botafogo et l’OL unissent leurs efforts judiciaires, John Textor serait dans de beaux draps !

