Ligue Europa : l’OL cartonne le Maccabi Tel-Aviv, Tolisso au top !

Porté par un super Corentin Tolisso, l’OL a atomisé le Maccabi ce jeudi : 6-0 !

L’OL et la Ligue Europa, c’est une vraie histoire d’amour cette saison. Et Corentin Tolisso s’est offert une soirée mémorable contre Tel Aviv en signant le premier triplé de sa carrière. Abner avait montré la voie en ouvrant le score d’entrée de jeu et les deux autres buts ont été marqués par Niakhaté et Karabec.

Sulc en passeur, Morton encore monstrueux

L’OL a réalisé un match plein. Abner a livré une prestation remarquée sur son flanc gauche. Au milieu, Tessmann a été sérieux et Morton a encore épaté, omniprésent. Altruiste, Sulc a délivré deux passes décisives alors que Merah et Karabec ont réussi leurs entrées. Une soirée sans fausse note. Mais c’est bien Tolisso, auteur du 500e but de l’OL en Coupe d’Europe, qui aura (encore) marqué les esprits ce soir. (avec Alexandre CORBOZ)