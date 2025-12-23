FC Nantes Mercato : les pistes des Kita pour le mercato hivernal

Voici en images toutes les pistes liées au FC Nantes en marge du mercato hivernal.

Le FC Nantes étant en grand danger pour son maintien en Ligue 1, Waldemar et Franck Kita préparent un gros mercato hivernal. Après avoir déjà recruté Deiver Machado, les dirigeants nantais seraient en passe de boucler la signature de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos. D’autres pistes sont étudiées par le board nantais. Les voici en images.

Toutes les pistes hivernales du FC Nantes

Clément Akpa (défenseur central, AJ Auxerre) : en quête de renforts en défense, le FCN se positionnerait sur Clément Akpa, aussi bien capable d’évoluer dans l’axe d’une défense que sur le côté gauche. Le joueur auxerrois coche toutes les cases du joueur aguerri à la Ligue 1.

Alexander Djiku (défenseur central, Spartak Moscou) : le club des bords de l’Erdre tenterait aussi un joli sur le marché des transferts : Alexander Djiku. L’ancien pilier du RC Strasbourg amènerait du relief et de la solidité à une arrière-garde nantaise en quête de maturité.

Marshall Munetsi (milieu relayeur, Wolverhampton) : L’Équipe a fait savoir que Marshall Munetsi, sous contrat avec Wolverhampton jusqu’en juin 2028, avait des prétendants en Ligue 1 cet hiver. Et le FCN ferait partie de ces courtisans.

Enzo Bardeli (milieu relayeur, Dunkerque) : au milieu de terrain, les dirigeants nantais cibleraient aussi Enzo Bardeli. Le FCN cherche ainsi à devancer tous les concurrents déjà sur ce dossier, dont l’ASSE, afin de s’offrir l’un des talents les plus en vue de Ligue 2.

Gonçalo Borges (ailier droit, Feyenoord Rotterdam) : le nom de Gonçalo Borges est revenu avec insistance ces dernières semaines du côté de la Jonelière. L’ancien joueur du FC Porto brille désormais sous les couleurs du Feyenoord Rotterdam, avec une valeur estimée à 5 millions d’euros.

Florian Sotoca (avant-centre, RC Lens) : après avoir recruté Deiver Machado, la direction nantaise voulait recruter un autre Sang et Or pour renforcer son attaque : Florian Sotoca. Mais le joueur de 35 ans a clairement fermé la porté à un départ du RCL cet hiver.

Ayoub El Kaabi (avant-centre, Olympiakos) : en attaque, les Canaris suivraient Ayoub El Kaabi, l’avant-centre marocain de l’Olympiakos. Auteur de 15 buts en 22 rencontres cette saison, le joueur n’a pas encore prolongé son contrat et celui-ci se termine en juin prochain.

Louis Munteanu (avant-centre, CFR Cluj) : pour renforcer la pointe de son attaque, le club des bords de l’Erdre serait également séduit par le profil de Louis Munteanu. L’international roumain devrait quitter le CFR Cluj en janvier, le club traversant une situation financière catastrophique.