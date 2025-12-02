Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 2 décembre 2025.

La grosse info : Nice sans dessus dessous !

C’est la crise ouverte à Nice, en plein chaos depuis les scènes de violences au retour de Lorient…

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

OGC Nice : le parquet saisit l’affaire, de nouvelles révélations choc

OGC Nice : après Haise, deux joueurs pris à partie veulent aussi claquer la porte !

OGC Nice : Daniel Riolo scandalisé, Pierre Ménès dénonce un dérapage gravissime grave au club !

Mais aussi…

FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l’Atlético, Laporta fait une terrible annonce

FC Barcelone Mercato : Deco a déniché la recrue idéale pour relever le Barça

Real Madrid : Florentino Pérez n’en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !

Real Madrid : en plein crise, Vinicius franchit encore la ligne rouge !

OL Mercato : avant Endrick, Lyon a bouclé un premier transfert à 7 M€

OL : Alexandre Lacazette de retour à Lyon !

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l’anglaise ?

PSG Mercato : Donnarumma s’est déjà fait des ennemis à Manchester City

PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé

ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !

ASSE Mercato : le plan secret de Kilmer Sports pour janvier a fuité, c’est du très lourd !

ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !

OM : après Polacco, deux renforts bouclés en catimini !

OM Mercato : Balzaretti a mis la main sur sa première trouvaille !

OM Mercato : Benatia veut recruter le pire ennemi du Vélodrome !

Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le PSG !

FC Nantes : Kita a-t-il raison de fustiger l’arbitrage après l’OL ?

FC Nantes Mercato : Kita prêt à sortir le chéquier pour janvier, les supporters vont halluciner !

FC Nantes Mercato : Tati, Nice, PSG… un énorme coup à trois bandes à l’horizon cet hiver !

FC Nantes : un Ballon d’Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !

RC Lens, PSG, OM : après Pierre Ménès, Daniel Riolo a tranché pour la course au titre !

Ligue 1 : le RC Lens peut-il vraiment croire au titre cette saison ?

OM, PSG, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : grande nouvelle en vue de la CAN !