Les infos du jour : l'OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
Les infos du jour : l'OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid

Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
Laurent Hess
2 décembre 2025

Si vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 2 décembre 2025.

La grosse info : Nice sans dessus dessous !

C'est la crise ouverte à Nice, en plein chaos depuis les scènes de violences au retour de Lorient…

OGC Nice : les Ultras sortent du silence !

OGC Nice : le parquet saisit l'affaire, de nouvelles révélations choc

OGC Nice : après Haise, deux joueurs pris à partie veulent aussi claquer la porte !

OGC Nice : Daniel Riolo scandalisé, Pierre Ménès dénonce un dérapage gravissime grave au club ! 

Mais aussi…

FC Barcelone : trois énormes coups durs avant l'Atlético, Laporta fait une terrible annonce

FC Barcelone Mercato : Deco a déniché la recrue idéale pour relever le Barça

Real Madrid : Florentino Pérez n'en peut plus de Xabi Alonso, il a 5 matchs pour sauver sa peau !

Real Madrid : en plein crise, Vinicius franchit encore la ligne rouge !

OL Mercato : avant Endrick, Lyon a bouclé un premier transfert à 7 M€

OL : Alexandre Lacazette de retour à Lyon ! 

Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

PSG : la FFF reprend Turpin de volée, Lamine Camara (AS Monaco) prêt à filer à l'anglaise ?

PSG Mercato : Donnarumma s'est déjà fait des ennemis à Manchester City

PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l'avenir de Dembélé

ASSE Mercato : un ancien crack du PSG annoncé chez les Verts est porté disparu !

ASSE Mercato : le plan secret de Kilmer Sports pour janvier a fuité, c'est du très lourd ! 

ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !

OM : après Polacco, deux renforts bouclés en catimini ! 

OM Mercato : Balzaretti a mis la main sur sa première trouvaille ! 

OM Mercato : Benatia veut recruter le pire ennemi du Vélodrome ! 

Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le PSG ! 

FC Nantes : Kita a-t-il raison de fustiger l'arbitrage après l'OL ?

FC Nantes Mercato : Kita prêt à sortir le chéquier pour janvier, les supporters vont halluciner !

FC Nantes Mercato : Tati, Nice, PSG… un énorme coup à trois bandes à l'horizon cet hiver !

FC Nantes : un Ballon d'Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !

RC Lens, PSG, OM : après Pierre Ménès, Daniel Riolo a tranché pour la course au titre !

Ligue 1 : le RC Lens peut-il vraiment croire au titre cette saison ?

OM, PSG, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : grande nouvelle en vue de la CAN ! 

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet