OM : les 2 stats qui accablent De Zerbi après Lille
Revue de presse : le RC Strasbourg fonce sur un nouveau Panichelli, l'OL creuse une piste en Suisse, le LOSC impressionne Riolo
Laurent Hess
6 décembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le RC Strasbourg vise Arevalo (Santander)

Le RC Strasbourg a réalisé le gros coup du dernier Mercato en Ligue 1 en allant chercher Joaquin Panichelli en D2 espagnole. L’attaquant argentin, acheté 7 M€, a déjà marqué 9 buts en Ligue 1 et il vient d’intégrer la sélection argentine. Fort de cette réussite, le club alsacien souhaiterait recruter cet hiver Jeremy Arevalo, le jeune attaquant du Racing Santander, auteur de 7 buts avec le club de D2 espagnole. Arevalo est lié à Santander, son, club formateur, jusqu’en 2027, avec une clause de libération estimée autour de 7 M€. Il a été élu “meilleur joueur du mois d’octobre” dans la Liga 2. Bien que né en Espagne, Jeremy Arévalo est d’ascendance équatorienne. Il a d’abord été appelé avec les catégories jeunes de l’Espagne (U18), mais a finalement opté pour la sélection de l’Équateur.

L’OL sur Srdanovic (Servette)

Selon Transfermarkt, l’OL serait attentif au profil de Loun Srdanović (19 ans), latéral droit suisse du Servette de Genève. La cellule lyonnaise surveillerait le joueur depuis plusieurs semaines.

LOSC : Riolo fan de Bentaleb

Face à l’OM (1-0), hier soir, Nabil Bentaleb a réalisé une très grande performance, qui a impressionné Daniel Riolo : « Bentaleb c’est vraiment très propre, c’est un nettoyeur au milieu. Les contrôles, le jeu vers l’avant sont propres. Et puis il y a Sahraoui, Haraldsson, Mbappé, Igamane, il y a quand même une base technique forte dans cette équipe. Ça tient le ballon. On a l’impression de retrouver ce que prône Genesio et un Lille conquérant. J’ai aimé ce qu’ils ont fait, mais ça reste un match chiant pour ce qui devait être l’affiche du week-end ».

AS Monaco : Camara pas tendre avec son équipe

L’ASM s’est inclinée hier à Brest (0-1) après n’avoir cadré que deux tirs, aucun à égalité numérique (Ajorque a été expulsé à la 60e). Elle a déjà concédé 26 buts cette saison, son pire total à ce stade depuis 1975-76. Son capitaine, Lamine Camara, a déclaré après ce revers : « Le problème, c’est nous. Il vaut mieux se concentrer sur ce que veut le coach, l’appliquer sur le terrain. Corriger les erreurs comme la justesse technique, les pertes de balle faciles ».

SB29 : Roy va devoir payer un restaurant à ses défenseurs

L’entraîneur du SB29, Eric Roy, a révélé hier, après le succès sur Monaco (1-0), qu’il avait promis un restaurant à ses défenseurs centraux s’ils parvenaient à atteindre un certain nombre de clean sheets. Ce qu’ils ont réussi face à l’ASM… « J’avais dit à ma charnière qu’au bout de quatre ou cinq matches sans encaisser de but, je leur paierais à manger. Il va falloir que je passe à la caisse (rires). »

