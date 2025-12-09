La justice britannique a autorisé John Textor à faire appel d’une plainte d’un fonds de pension qui lui réclame 80 M€. Parce que l’homme d’affaires américain a de bonnes chances de succès.

L’Olympique Lyonnais et ses supporters ont reçu une bien mauvaise nouvelle ce mardi. Parce qu’on imagine que tous aimeraient en finir avec John Textor, l’homme qui a placé le club au bord de l’abyme. Et pour cela, quoi de mieux qu’une banqueroute afin que l’Américain soit contraint de placer les Gones en vente ? Mais cela ne devrait pas arriver tout de suite. En effet, la justice britannique a autorisé Textor à faire appel d’une plainte du fonds américain Iconic, qui lui réclame 80 M€. « La Cour a aujourd’hui accordé à Textor l’autorisation de faire appel, estimant qu’il y avait une réelle perspective de succès », peut-on lire dans le communiqué.

Un simple répit pour Textor

Le 17 octobre, cette même cour avait donné raison à Iconic en première instance. Fin 2022, cette dernière avait racheté 15,7% des parts d’Eagle moyennant 65 M€, l’accord prévoyant une introduction rapide du groupe en Bourse. Sauf que celle-ci n’a pas eu lieu. D’où la plainte d’Iconic, qui réclame le rachat de ses parts pour un montant de 80 M€. Textor, lui, explique que si l’introduction en Bourse n’a pas eu lieu, c’est à cause d’Iconic, l’un de ses investisseurs étant un Russe sanctionné par l’Union européenne. L’Américain demande que la société reste actionnaire minoritaire d’Eagle.

Cette énième péripétie financière prouve que la structure créée par John Textor est des plus bancales et menace de s’effondrer à tout moment. Il est à espérer que si cela arrive, seul l’homme d’affaires tombera, et pas ses clubs comme l’Olympique Lyonnais, Botafogo ou Molenbeek…