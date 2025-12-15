Revue de presse : le RC Lens a fait craquer le commentateur de l’OGC Nice, Rosenior s’agace au RC Strasbourg

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

Le commentateur de l’OGC Nice a pété les plombs à Bollaert

Le commentateur des matchs de l’OGC Nice, Constantin Djivas, avait fait le déplacement à Lens hier et après le deuxième but lensois, il a craqué en répétant à plusieurs reprises « Centre de Matthieu Udol, tête d’Odsonne Edouard ! » Très énervé, il s’est lâché complet ! « Comme en première période ! Ça faisait 1-0, ça fait 2-0 ! C’est pas juste, mais c’est le haut-niveau ! » Ce qu’il a répété en hurlant !!

Ça devient compliqué pour le commentateur de l'OGC Nice… 😪❤️🖤



🎥 via @Wecmoiwsh10pic.twitter.com/DTBk83l6a6 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) December 14, 2025

Rosenior (RC Strasbourg) fait son mea culpa

Après le match nul 0–0 contre Lorient, le quatrième match consécutif sans victoire pour le RC Strasbourg en Ligue 1, Liam Rosenior a pesté contre la qualité de jeu insuffisante de son équipe. « Je pense que ce qui s’est passé l’année dernière, c’est que nous étions une équipe surprise, clairement. Nous avons surpris beaucoup d’équipes par la qualité de notre jeu. Mais cette époque semble révolue. Désormais, les adversaires abordent les rencontres contre Strasbourg avec bien plus de prudence. » L’Anglais a ensuite félicité les Merlus. « J’ai trouvé que Lorient avait très bien défendu… Le gardien, les défenseurs, le nombre de centres qu’ils ont dégagés de la tête… je leur donne énormément de crédit. » Et il a fait part de son agacement, et de sa détermination à corriger le tir… « Je veux être excité par ce que je vois. En ce moment, je ne le suis pas. Nous devons trouver des solutions pour percer les défenses adverses. C’est quelque chose que nous devons résoudre pour la seconde moitié de la saison. »

AS Monaco : la réaction classe de Pocognoli à l’arbitrage du match contre l’OM

Alors que la plupart de ses joueurs pestaient contre le but refusé à Lamine Camara à la 51e minute du match contre l’OM pour un hors-jeu très léger, l’entraîneur de l’ASM, Sébastien Pocognoli, a eu des propos très classes : « Je n’ai pas le temps de me focaliser sur ça, j’ai une équipe à faire progresser. J’ai dit à mes joueurs avant le match qu’on devait essayer de contrôler tout ce qu’on peut contrôler. Ce qu’on peut contrôler, c’est notre approche, notre plan de jeu. Ce qu’on ne peut pas contrôler, c’est justement ce dont vous parlez. Et je n’ai pas de contrôle sur ça. Donc, à part perdre de l’énergie et critiquer des collègues, parce que les arbitres restent des collègues, ça ne va servir à rien ». Un exemple à suivre pour ses collègues !

OL : Fonseca est fan de Moreira

Passeur décisif hier sur l’unique but lyonnais face au Havre (1-0), Afonso Moreira s’est attiré les félicitations de son entraîneur, Paulo Fonseca : « Je pense qu’Afonso est aujourd’hui un joueur important pour nous. Il peut rivaliser avec Malick Fofana. Quand on a commencé, Malick était à un autre niveau. Afonso s’est élevé à ce stade. Je suis satisfait d’avoir ces deux joueurs à disposition. C’est bon pour l’équipe. Afonso est très bien sur la plan mental. C’est important pour continuer à progresser. C’est une des choses les plus fortes chez lui. Parfois, il peut ne pas tout bien faire techniquement. Mais son attitude est toujours la même. Il attaque, défend. Il participe énormément à note jeu. Comme lors de notre dernier rendez-vous européen (2-1 contre Go Ahead Eagles). Nous avions joué à cinq en défense avec lui en piston (gauche). Il a mis beaucoup d’intensité, de volume. C’est vraiment un joueur avec une belle attitude. »

LOSC : Genesio soulagé après Auxerre

Lille s’est fait des frayeurs, hier à Auxerre, mais il a fini par s’imposer (4-3). Au grand soulagement de son entraîneur, Bruno Genesio : « Dans ce genre de match, c’est dur et bon, car on a un sentiment d’impuissance quand on est sur le banc, où l’on ne maîtrise pas grand-chose, et quand ça finit comme ça, ça valide tout le travail que l’on fait. C’est un match qui caractérise bien l’état d’esprit de ce groupe et de ce qu’il est capable de faire, parfois par sa qualité footballistique et, parfois, avec d’autres qualités, comme le mental et des rentrants qui apportent de nouveau ».