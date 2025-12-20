Mercato : Antoine Griezmann à l’OL, les supporters préfèrent en rire

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un tonnerre gronde sur le Rhône. Alors que le mercato hivernal s’ouvre, l’Olympique Lyonnais a été cité parmi les prétendants pour attirer… Antoine Griezmann. Une quête insensée ? Ou la fenêtre rêvée pour secouer une saison jusqu’ici en manque de souffle ?

L’OL cherche un nouveau souffle sur le mercato

L’OL avance sur la corde raide. Son début de saison mitigé impose des solutions radicales. En interne, le ton est monté : il faut frapper fort pour retrouver la lumière.

Paulo Fonseca ne se cache plus. Le manque de profondeur de banc, pointé par ses cadres, handicape lourdement les Gones. Même Corentin Tolisso s’est montré lucide sur les besoins offensifs, insistant sur “l’importance de recruter, notamment devant”, évoquant la jeunesse du banc, parfois trop tendre pour changer le destin d’un match.

Une première manœuvre ? L’arrivée imminente d’Endrick en prêt, pépite brésilienne du Real Madrid, qui devrait dynamiser le secteur offensif. Mais le vrai coup de tonnerre, c’est ce dossier qui affole les supporters : le nom d’Antoine Griezmann vient tout juste d’apparaître dans la longue liste des rumeurs.

Antoine Griezmann : une opportunité sur le fil

Véritable légende du football français, Griezmann reste un aimant à rêves à 34 ans. Son nom évoque la Coupe du Monde, les plus grandes soirées de Liga et une modernité rare dans son jeu.

Pourtant, sa situation à l’Atlético Madrid pousse à l’interrogation. Titulaire hier, remplaçant plus régulier aujourd’hui sous les ordres de Diego Simeone… Une baisse de statut qui aiguise les appétits dans toute l’Europe.

Les prétendants s’amoncellent : Juventus, Galatasaray, Inter Miami, les clubs saoudiens ou la MLS multiplient les offensives, et l’OM a également été cité parmi les prétendants. Plusieurs auraient déjà transmis des offres concrètes pour s’offrir le maestro tricolore, dont la valeur est estimé à 11 millions d’euros par Transfermarkt.

Griezmann a pourtant affirmé, récemment, vouloir poursuivre son aventure à Madrid. Mais l’incertitude demeure. Selon Ekrem Konur, Lyon serait parmi les prétendants, prêt à bondir à la moindre ouverture pour attirer le champion du monde 2018 dans le Rhône.

Une telle arrivée, aussi improbable soit-elle, bousculerait les certitudes et enverrait un message d’audace aux concurrents directs.

Un transfert mythique : enjeux et défis pour Lyon

Un recrutement XXL comme Griezmann serait bien plus qu’un simple renfort. Ce serait un choc, le genre de mouvement qui transforme une trajectoire et électrise les tribunes.

L’enjeu sportif est immense : expérience européenne, leadership naturel, efficacité offensive, tout ce qui semble manquer à Lyon actuellement. Griezmann, avec sa polyvalence et son génie, propulserait l’équipe sur une nouvelle dimension.

Mais la réalité financière s’impose. L’OL doit composer avec des moyens serrés, ce qui complique toute opération d’envergure. Pourtant, la stratégie du club laisse transparaître une volonté de ne rien s’interdire, quitte à explorer toutes les pistes, aussi prestigieuses soient-elles.

Les supporters lyonnais ne sont pas dupes

Au-delà du terrain, un tel transfert bouleverserait le vestiaire. Imaginer une seconde Endrick, la jeune étoile venue de Madrid, former un duo intriguant avec Griezmann, mélangerait expérience ultime et talent explosif. Une association qui marquerait les esprits, mais aussi un signe fort envoyé à la Ligue 1 et à toute l’Europe.

Les supporters lyonnais, eux, ne se font évidemment pas d’illusion. Un transfert de tel envergure est très difficilement imaginable. Sur X, les suiveurs des Gones ont réagi à cette improbable rumeur, non sans humour.

« Avec Mbappé et Vini askip. Transferts payés en tacos Lyonnais. » « Qu on soit intéressé, ça je suis pas surpris ,on parle d un joueur exceptionnel, mais est ce qu on est assez intéressant pour lui ? 😅 » « Moi aussi je serais intéressé par l’olympique lyonnais dans mes rêves » « L’OL est également intéressé par Rayan Cherki et Erling Haaland 😂😂 ». « Son salaire c’est le budget de l’OL ».