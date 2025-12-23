Pressée de relancer sa saison, la Juventus Turin cible activement son entrejeu à l’approche du mercato hivernal et pourrait délaisser Pierre-Emile Højbjerg pour un joueur de l’OL.

La Juventus Turin ne restera pas les bras croisés au mercato hivernal. Luciano Spalletti mise sur un recrutement stratégique pour rééquilibrer un effectif à la peine au milieu de terrain. Mais entre exigences sportives élevées, ambitions européennes et finances contraintes, le club piémontais se heurte à une réalité tenace : il lui manque ce précieux profil capable d’épauler Manuel Locatelli et d’insuffler un nouveau souffle dans l’axe.

Højbjerg intransférable, la Juve explore les alternatives

La première cible du mercato turinois est clairement identifiée : Pierre-Emile Højbjerg, pilier très convoité de l’OM, aurait pu incarner le renfort idéal par son expérience et son apport physique. Mais l’état-major phocéen, par la voix de Mehdi Benatia, a opposé un refus catégorique : le Danois n’est pas à vendre cet hiver, sa stabilité étant jugée essentielle dans le projet marseillais. Ce blocage contraint la Juventus à repenser son offensive et à élargir l’éventail de ses pistes, avec dans le viseur des profils comme Bernabé (Parme), Toth (Ferencváros), Mendoza (Elche) ou Timber (Feyenoord).

Morton, un profil qui séduit mais un dossier verrouillé

Parmi ces alternatives, un nom retient particulièrement l’attention : Tyler Morton. Arrivé seulement l’été dernier à l’OL en provenance de Liverpool, le jeune anglais de 23 ans séduit par sa vivacité, sa capacité à se projeter et sa science du jeu. En interne, son profil fait l’unanimité à Turin. Mais l’enthousiasme ne suffit pas : La Gazzetta della Sport affirme que la direction lyonnaise n’entend pas déroger à sa feuille de route et verrouille totalement le dossier. Morton, lié pour quatre saisons et demie, incarne un pari sur la durée pour l’OL, déterminé à l’installer comme maillon clé de son projet sportif. Impossible, donc, de négocier un départ cet hiver malgré l’intérêt turinois. Face à cette accumulation de refus et à la fermeté des interlocuteurs, la Juventus doit improviser.