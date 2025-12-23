À LA UNE DU 23 DéC 2025
[15:00]PSG Mercato : Paris tremble, nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Bouaddi (LOSC) ! 
[14:40]ASSE : Nice envoie les Verts en Ligue 1… avec Davitashvili ! 
[14:20]CAN 2025 : une légende de l’Algérie a validé Zidane 
[13:55]Le Real Madrid boucle l’année 2025 avec une grosse claque au FC Barcelone
[13:30]FC Nantes Mercato : Haise prêt à offrir à Nice un international marocain sous le nez des Kita et de l’OM ! 
[13:15]OM Mercato : le dossier Höjbjerg met le feu à l’OL !
[13:00]ASSE Mercato : Stassin prêt à aller au clash avec les Verts ?
[12:43]OM Mercato : signature imminente pour le futur 10 de De Zerbi !
[12:35]OGC Nice Mercato : exit Wahi, Haise vise un ex buteur du PSG, du RC Lens et du Stade Rennais !
[12:25]FC Barcelone Mercato : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : le dossier Höjbjerg met le feu à l’OL !

Par Bastien Aubert - 23 Déc 2025, 13:15
💬 Commenter
Pierre-Emile Höjbjerg (OM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Pressée de relancer sa saison, la Juventus Turin cible activement son entrejeu à l’approche du mercato hivernal et pourrait délaisser Pierre-Emile Højbjerg pour un joueur de l’OL.

La Juventus Turin ne restera pas les bras croisés au mercato hivernal. Luciano Spalletti mise sur un recrutement stratégique pour rééquilibrer un effectif à la peine au milieu de terrain. Mais entre exigences sportives élevées, ambitions européennes et finances contraintes, le club piémontais se heurte à une réalité tenace : il lui manque ce précieux profil capable d’épauler Manuel Locatelli et d’insuffler un nouveau souffle dans l’axe.

Højbjerg intransférable, la Juve explore les alternatives

La première cible du mercato turinois est clairement identifiée : Pierre-Emile Højbjerg, pilier très convoité de l’OM, aurait pu incarner le renfort idéal par son expérience et son apport physique. Mais l’état-major phocéen, par la voix de Mehdi Benatia, a opposé un refus catégorique : le Danois n’est pas à vendre cet hiver, sa stabilité étant jugée essentielle dans le projet marseillais. Ce blocage contraint la Juventus à repenser son offensive et à élargir l’éventail de ses pistes, avec dans le viseur des profils comme Bernabé (Parme), Toth (Ferencváros), Mendoza (Elche) ou Timber (Feyenoord). 

Morton, un profil qui séduit mais un dossier verrouillé

Parmi ces alternatives, un nom retient particulièrement l’attention : Tyler Morton. Arrivé seulement l’été dernier à l’OL en provenance de Liverpool, le jeune anglais de 23 ans séduit par sa vivacité, sa capacité à se projeter et sa science du jeu. En interne, son profil fait l’unanimité à Turin. Mais l’enthousiasme ne suffit pas : La Gazzetta della Sport affirme que la direction lyonnaise n’entend pas déroger à sa feuille de route et verrouille totalement le dossier. Morton, lié pour quatre saisons et demie, incarne un pari sur la durée pour l’OL, déterminé à l’installer comme maillon clé de son projet sportif. Impossible, donc, de négocier un départ cet hiver malgré l’intérêt turinois. Face à cette accumulation de refus et à la fermeté des interlocuteurs, la Juventus doit improviser. 

OMOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, OM