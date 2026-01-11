À LA UNE DU 11 JAN 2026
LOSC – OL : les compos pour le choc des 16es sont tombées, Endrick est là !

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 20:12
Paulo Fonseca avec, derrière lui, Bruno Genesio.
A 21h ce dimanche se disputera le choc des 16es de finale de la Coupe de France entre le LOSC et l’Olympique Lyonnais. Voici les onze de départ.

LOSC-OL, c’est une affiche qui ne peut pas laisser insensibles les deux entraîneurs. En effet, celui de Lille, Bruno Genesio, est un Lyonnais pur jus, ayant fait ses classes à l’OL, d’y jouer et d’y entraîner. Celui de Lyon, Paulo Fonseca, a réalisé deux excellentes années sur le banc des Dogues, entre 2022 et 2024, n’y laissant que des bons souvenirs. L’un des deux va vivre une grosse déception ce soir puisqu’il sera éliminé par un club qu’il tient en haute estime. Voici les compositions d’équipes pour ce choc des 16es de finale de la Coupe de France, dont le coup d’envoi sera donné à 21h.

LOSC : Bodart – Meunier, Ngoy, Bentaleb, Perraud – André, Bouaddi – Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.
OL : Descamps – Maitland-Niles, Kluivert, Mata, Tagliafico – Tessmann, Tolisso, Morton – Sulc – Moreira, Endrick.

OLLOSC

