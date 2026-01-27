Sept supporters du PAOK Salonique ont perdu la vie dans un accident de voiture. Le club grec ainsi que l’OL, qui l’accueillera jeudi, ont rendu hommage aux victimes.

Le match de jeudi entre l’Olympique Lyonnais et le PAOK Salonique sera marqué par une minute de silence. Le club rhodanien l’a annoncé il y a quelques minutes en postant un message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à sept supporters grecs décédés ce mardi dans un accident de voiture, alors qu’ils se rendaient à Lyon. L’accident s’est produit sur une autoroute, en Roumanie, et a impliqué un poids lourd, un camion-citerne, un minibus et une voiture.

« Un hommage sera rendu lors du match OL-PAOK »

Le club rhodanien a écrit : « L’Olympique Lyonnais présente ses sincères condoléances au PAOK suite à la disparition tragique de plusieurs de ses supporters dans un accident de la route ce mardi. Toutes les pensées vont également vers les blessés qui luttent actuellement. Un hommage sera rendu lors du match OL – PAOK du 29 janvier au Groupama Stadium ». Plus de 3.000 supporters du PAOK sont attendus dans l’enceinte lyonnaise.

Il faut dire que si l’unique enjeu de ce match pour les Gones est de terminer en tête de la phase de Ligue de la C3, le PAOK, lui, a besoin d’une victoire pour finir dans les huit premiers et ainsi se qualifier directement pour les 8es de finale. Avec un nul ou une défaite, il terminerait à l’une des places envoyant en play-offs (il est actuellement 12e). Un enjeu important qui explique cet engouement, à l’origine de ce terrible drame.