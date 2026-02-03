À LA UNE DU 3 FéV 2026
ASSE Mercato : l’OL a fait un premier coup fourré à Montanier ! 

Par Bastien Aubert - 3 Fév 2026, 06:00
Philippe Montanier (ASSE)
Enzo Molebe (OL, 18 ans) a été prêté au MHSC hier en fin de mercato et sera apte à affronter l’ASSE ce samedi en Ligue 2 (20h).

Alors que l’ASSE se prépare à un nouveau match de Ligue 2, l’arrivée d’Enzo Molebe au MHSC pourrait se transformer en véritable épine dans le pied. Le jeune milieu de l’OL, âgé de 18 ans, a été prêté à Montpellier hier et tout laisse penser qu’il pourrait être aligné face aux Verts dès ce samedi à 20h.

Selon Peuple Vert, « probable qu’il joue contre l’ASSE samedi prochain. L’OL prend à sa charge le salaire de Molebe mais appliquera des pénalités si le joueur ne joue pas X matchs avec le MHSC. Lyon veut exposer son joueur et ne fait aucun cadeau sans rien en retour. »

Un coup fourré parfaitement calculé

En clair, Lyon ne se contente pas de prêter son jeune talent : le club rhodanien impose ses conditions pour maximiser son exposition et s’assurer que Molebe engrange du temps de jeu. Une manière subtile de mettre l’ASSE en difficulté tout en protégeant ses intérêts financiers. Pour Philippe Montanier, c’est un premier casse-tête sportif et tactique. Affronter un joueur prêté par l’OL, motivé et aligné pour remplir des objectifs imposés par son club d’origine, ajoute une pression supplémentaire à un effectif déjà fragilisé.

Molebe prêté et apte samedi ?

Reste à voir si Molebe jouera le rôle que l’OL espère. Dans tous les cas, ce prêt illustre parfaitement la stratégie parfois rusée des grands clubs face aux équipes de Ligue 2 : profiter de chaque fenêtre de mercato pour peser, même indirectement, sur leurs adversaires. Le coup de théâtre pourrait donc se jouer samedi.

