L’OL réussit la passe de 13 contre Nice, Sulc, Tolisso et Nartey régalent, les notes

Privé de sept joueurs, dont la totalité de ses offensifs de percussion (A.Moreira, Endrick, M.Fofana, Nuamah), l’OL de Paulo Fonseca a une nouvelle fois fait parler son réalisme en battant l’OGC Nice (2-0, buts de Tolisso et de Nartey). Un 13ème succès de suite qui porte les Gones vers des ambitions élevées pour cette fin de saison.

Note du match : 14/20

Les notes des Gones :

Greif (6,5) : s’il a raté une sortie qui aurait pu coûter cher (42ème), le Slovaque a aussi et surtout réalisé des arrêts déterminants face à Diop (10ème et 22ème) ou Louchet (50ème). De plus en plus décisif.

Mata (6,5) : l’Angolais a été impeccable ce soir. Beaucoup d’interventions bien senties face à un Mohamed-Ali Cho qui ne l’a jamais pris à défaut.

Niakhaté (6) : ce dimanche, le Sénégalais conduisait la défense à trois des Gones et il a encore assumé son rôle de patron.

Hateboer (5) : s’il a commis quelques fautes et aurait pu être sanctionné d’un penalty (65ème), le Néerlandais n’a pas flanché face à l’attaque du Gym. Un sauvetage précieux devant Boudache (58ème) à mettre à son actif quand même.

Maitland-Niles (5,5) : piston droit, l’ancien Gunner a tenté de proposer des solutions mais il s’est surtout attelé à bloquer les montées dans son couloir. Averti pour un tirage de maillot lors du premier acte (45ème+4). Remplacé par N.Kamara (90ème+1).

Tessmann (6,5) : très appliqué dans le cœur du jeu, l’Américain a dépassé sa fonction sur l’ouverture du score en temporisant parfaitement avant de décaler Abner. Une prestation très solide.

Morton (6) : l’Anglais avait le bleu de chauffe et a pris moins de risques dans son jeu long sur ce match. Match dans ses standards sans être excellent.

Abner (6,5) : aligné piston devant une défense à trois, le Brésilien a une nouvelle fois fait parler sa qualité technique. Impliqué sur le but de Corentin Tolisso (45ème+1) et auteur de plusieurs gestes de classe pour créer des décalages.

Nartey (7) : le Danois a vraiment un truc en plus dans sa manière de percuter et de se sortir de petits périmètres. Le but qu’il a inscrit est à son image, avec de la finesse et beaucoup d’intelligence (65ème).

Tolisso (7) : de retour de blessure, le capitaine lyonnais a été au charbon, aux contestations et à la finition de la seule action offensive rhodanienne conclue lors du premier acte (45ème+1). Très en vue jusqu’à son remplacement par Merah (66ème).

Sulc (8) : à la déviation sur le but de Tolisso (ce qui devrait lui valoir une passe décisive !), le Tchèque a encore été monstrueux de combattivité et de générosité. Sur le premier but, il s’arrache d’ailleurs pour récupérer le ballon en sortie de touche et lancer le contre. Sur le second but, il dépose Dante. Symbolique de ce joueur essentiel qu’il est devenu à l’OL. Remplacé par Yaremchuk (77ème).

Conclusion : profitant du match nul de l’OM face à Strasbourg (2-2), Lyon a su engranger avec une 13ème victoire de suite et désormais 5 points d’avance sur les Phocéens. Solidement ancrés au 3ème rang de cette Ligue 1, les Gones vont se déplacer encore plus sereins à la Meinau et au Vélodrome.