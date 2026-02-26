OM : énorme coup de bluff en coulisses, la vérité éclate et éclabousse aussi le FC Nantes

Cité pour remplacer Roberto De Zerbi avant l’arrivée d’Habib Beye, Éric Chelle a rétabli la vérité sur cette rumeur, qui touche également le FC Nantes.

Alors que l’Olympique de Marseille a traversé une période de bouleversements suite au départ de Roberto De Zerbi, le nom d’Éric Chelle a circulé avec insistance pour prendre les rênes du club. Aujourd’hui, le sélectionneur du Nigeria livre un éclairage personnel rare sur cet épisode, entre aspiration professionnelle, attachement marseillais et mécanismes d’une rumeur qui a pris feu.

Le contexte des remous après le départ de De Zerbi

Le récent départ de Roberto De Zerbi a laissé un vide à l’OM et déclenché une vague de spéculations sur l’identité du prochain entraîneur. Plusieurs profils ont été évoqués pour relancer le projet phocéen. Finalement, Habib Beye a été choisi, lui qui vient tout juste de quitter le Stade Rennais, incarnant la nouvelle ambition du club. Mais dans ce tumulte, l’ombre de l’ancien défenseur Éric Chelle est apparue, son nom vibrant chez les supporters et la presse, entre nostalgie régionale et réel potentiel de banc.

Interrogé au sujet de la rumeur qui l’annonçait en partance pour le banc olympien, Éric Chelle est allé droit au but : « Je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants de l’OM ». Dans un entretien sans détour pour le podcast Histoires de foot, le coach précise qu’il n’a jamais fait partie d’une quelconque liste officielle, ni reçu d’appel du club. Seul point commun avec la rumeur : son nom proposé dans un timing où Marseille cherchait son nouveau leader technique.

Natif de la région, Chelle ne cache pas son attachement : « Je suis supporter de l’OM. Si on me demande si j’aimerais entraîner ce club, bien sûr que oui ». Cependant, il insiste sur le fait qu’il n’a « rien laissé filtrer » de sa part, souhaitant préserver une démarche professionnelle et discrète. Son souhait d’évoluer en France est clair, mais la rumeur s’est construite indépendamment de ses véritables intentions.

Tout part d’un jeu d’agents et de fenêtres d’opportunité. Éric Chelle a récemment signé avec une agence, animée par la volonté d’ouvrir son horizon sur le marché européen, à commencer par la France. Son équipe de représentants a donc pris l’initiative de sonder plusieurs clubs – dont l’OM – pour jauger les éventuelles opportunités à saisir. Le FC Nantes a également été cité dans la boucle, mais sans que cela ne se concrétise vraiment, comme révélé en exclusivité sur notre site le 19 février dernier.

La mécanique est implacable : une information partielle, multiplie les partages, enjolive la fiction, jusqu’à ce que l’intéressé doive rétablir sa vérité face au tumulte.

L’impact pour l’OM et la suite pour Chelle

Ce nouvel épisode laisse des traces. Pour l’OM, ce buzz médiatique souligne l’attractivité du poste, mais aussi la pression inhérente à la réussite des grandes manœuvres estivales. Le choix de Habib Beye s’inscrit dans une logique de continuité et de lien ancien avec la maison bleue et blanche.

Pour Éric Chelle, l’effet boomerang est évident : une visibilité accrue sur ses ambitions et son profil, sans pour autant avoir été contacté. Sa franchise dans cette mise au point renforce son image : lucide, professionnel, mais toujours marqué par la passion de sa région natale. Son avenir ? Ouvert, certes, mais déterminé à franchir chaque étape avec la mesure qui le caractérise.