OM : le résultat de l’Olympico est déjà connu, McCourt n’y est pas pour rien

Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l’OM se présente à nouveau dans un contexte particulier face à l’OL. Pablo Longoria n’est plus président du directoire du club phocéen. Il a été remplacé par Alban Juster, 36 ans, jusqu’ici directeur général finance & compliance, nommé « président du directoire » par intérim dans le cadre d’une réorganisation décidée par le Conseil de surveillance et souhaitée par l’actionnaire Frank McCourt.

Cette transition institutionnelle intervient dans une saison déjà agitée, entre instabilité sportive et turbulences en interne, et elle en dit long sur l’état d’esprit qui règne auprès de la direction. Car à Marseille, le contexte d’un Olympico n’est jamais anodin – encore moins lorsqu’il symbolise un début de mandat.

Drôle de coïncidence

Curieusement, chacun des quatre derniers présidents du club olympien a débuté son mandat par… un match nul en Ligue 1, comme rapporté par le compte X Stats Foot. Vincent Labrune a pris les rênes du club en été 2011 et son premier match de championnat s’était terminé par un partage des points. Giovanni Ciccolunghi, remplaçant de Labrune en 2016, avait lui aussi connu un nul pour sa première sortie en Ligue 1. Jacques-Henri Eyraud, successeur de Ciccolunghi, avait suivi la même trajectoire quand il a pris la présidence du directoire. Enfin, Pablo Longoria, arrivé à la tête de l’OM fin février 2021, avait fait ses débuts à ce poste lors d’un Olympico face à Lyon… conclu sur un 1-1.

Autrement dit, depuis plusieurs années, le premier résultat officiel des nouveaux patrons de l’OM n’a rien de flamboyant : systématiquement un match nul. Une anecdote statistique qui en dit long sur les signes envoyés par l’institution olympienne dès que les projecteurs sont sur elle.

Le résultat déjà entériné ?

Ce dimanche, les supporters peuvent presque déjà cocher le résultat : avec Juster à la tête du club pour les prochains mois, le script semble déjà écrit dans une certaine continuité… administrative, au moins. Et c’est peut-être le cœur du message que beaucoup de fans retiendront : dans un club où les enjeux institutionnels passent parfois avant les enjeux sportifs, les supporters, eux, n’ont pas encore de raison d’espérer une rupture franche avec l’histoire récente.

Dans cet angle, une autre question pèse : à force de changements « structurels », l’OM ne finit-il pas par s’emmêler les pieds dans une quête de stabilité qui ne se traduit pas sur le terrain ? Pour les amoureux des couleurs bleu et blanc, la réponse à cette question sera peut-être conditionnée par… un autre match nul ce soir.